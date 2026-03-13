Otseülekanne tulemas: kultuurkapitali kirjanduspreemiate tseremoonia

14. märtsil antakse Tallinnas Kirjanike Maja musta laega saalis üle kultuurkapitali kirjanduspreemiad, tseremooniat saab otsepildis jälgida ka ERR-i kultuuriportaalis.

Preemiakandidaadid valisid välja kirjanduse sihtkapitali nimetatud žüriid, kes hindasid 2025. aastal ilmunud tekste üheksas kategoorias. Võõrkeelse kirjanduse žürii hindas 2024.–2025. aastal ilmunud teoseid ning näitekirjanduse žürii 2023.–2025. aastal ilmunud teoseid.

Aastaauhindade põhižürii koosseisus Elisa-Johanna Liiv (esinaine), Maarja Vaino ja Tiit Aleksejev valis auhinnale kandideerima järgmised teosed:

Proosa

Aliis Aalmann "Kes aias"

Mehis Heinsaar "Eesti keelde sukelduja"

Andrus Kasemaa "Minu kangelased"

Andrus Kivirähk "Eesti rahva uued jutud"

Eva Koff "Õhuskõndija"

Kairi Look "Tantsi tolm põrandast"

Luule

Martin Algus "Elektro"

Doris Kareva "Maast leitud, tuulde tõlgitud"

Berit Kaschan "Aprill"

Riste Sofie Käär "APS!"

Paavo Matsin "Baeri laulud"

Carolina Pihelgas "Ikka veel"

Vabaauhind

"Printsess ja trubaduurid. Ivar ja Astrid Ivaski kirjavahetus Marie Underi ja Artur Adsoniga 1957–1979" – peatoimetaja Marin Laak, koostajad ja toimetajad Kanni Labi ja Tiina Saluvere

Jaan Aru "Aju vabadus"

Heneliis Notton "Tähed Agnesele"

Helga Nõu, Enn Nõu "Need meie väga vanad armastuskirjad"

Indrek Koff, Olena London "Ära oota midagi"

Lauri Sommer "Sugupuu"

Ilukirjanduse tõlkeauhinna žürii koosseisus Mari Laan (esinaine), Kristjan Haljak ja Märt Väljataga valis auhinnale kandideerima järgmiste teoste tõlked:

Ilukirjanduslik tõlge võõrkeelest eesti keelde

Sigrid Tooming – Jon Fosse "Uus nimi" ja Amalie Skram "Constance Ring" tõlked norra keelest

Liisi Rünkla – J. A. Baker "Rabapistrik" tõlge inglise keelest

Indrek Koff – Fernando Pessoa "Rahutuse raamat" tõlge portugali keelest

Aet Varik – David Foster Wallace "Unustus" ja Joseph Conrad "Lääne silme all" tõlked inglise keelest

Mart Kuldkepp – "Noole-Oddi saaga" tõlge vanaislandi keelest

Maarja Kangro – Ernst Jandl "Õnnesoov" tõlge saksa keelest

Ilukirjanduslik tõlge eesti keelest võõrkeelde

Matthew Hyde – A. H. Tammsaare "When the Storm Fell Silent. Volume III of Truth and Justice" ("Tõde ja õigus" III osa) tõlge inglise keelde

Adam Cullen – Lennart Meri "Silverwhite. The Journey to the Fallen Sun" ("Hõbevalge. Reisikiri tuulest ja muinasluulest") tõlge inglise keelde

Guillaume Gibert – Nikolai Baturin "Cœur d'ourse" ("Karu süda") tõlge prantsuse keelde

Maima Grīnberga – Karl Ristikivi "Dvēseļu nakts" ("Hingede öö"), Jaan Kaplinski "Viss ir brīnumains" ("Kõik on ime"), Joonas Sildre "Starp divām skaņām. Arvo Perta ceļš līdz savai skaņu valodai" ("Kahe heli vahel. Graafiline romaan Arvo Pärdist") ja Kairi Look "Mazlietiņ liels" ("Natuke suur") tõlked läti keelde

Danutė Sirijos Giraitė – Tõnu Õnnepalu "Paribio valstybė. Rojus" ("Piiririik. Paradiis") ja Leelo Tungal "Draugė mergaitė" ("Seltsimees laps") tõlked leedu keelde

Anna Sedláčková – Rein Raud "Smrt dokonalé věty" ("Täiusliku lause surm") tõlge tšehhi keelde ja Maarja Kangro "Dete od stakla" ("Klaaslaps") tõlge serbia keelde

Mõttekirjanduse tõlge

Mõttekirjanduse tõlkeauhinna žürii koosseisus Margus Ott (esimees), Hasso Krull ja Katre Talviste valis auhinnale kandideerima järgmiste teoste tõlked:

Tiiu Hallap – John Searle "Vaim, keel ja ühiskond. Filosoofia reaalses maailmas", John Losee "Ajalooline sissejuhatus teadusfilosoofiasse" ja John McDowell "Vaim ja maailm" tõlked inglise keelest

Krista Kallis – Paco Calvo ja Natalie Lawrence "Planta Sapiens. Taimede olemuse jälil" tõlge inglise keelest

Mart Kangur – René Girard "Vägivald ja püha" tõlge prantsuse keelest

Alari Purju – Thomas Robert Malthus "Essee rahvastiku printsiibist" ja David Ricardo "Poliitilise ökonoomia ja maksustamise printsiibid" tõlked inglise keelest

Kadri Raudsepp – Tsongkhapa "Virgumistee astmete suur traktaat" tõlge tiibeti keelest

Henrik Sova – Ludwig Wittgenstein "Sinine ja pruun raamat" tõlge inglise keelest

Lastekirjandus

Lastekirjanduse žürii koosseisus Mari Niitra (esinaine), Helena Kostenok ja Karl-Martin Sinijärv valis auhinnale kandideerima järgmised teosed:

Tiina Laanem "Seest siiruviiruline", illustraator Tiiu Kitsik

Piret Raud "Tähtis kuju"

Anti Saar "Kajakad", illustraator Anna Ring

Ulla Saar "Ita ja Piuks. Prillid"

Johanna Unt "Augustas päästab maailma"

Hugo Vaher "Nutivaba"

Näitekirjandus

Näitekirjanduse auhinna žürii koosseisus Anu Tonts (esinaine), Tambet Kaugema ja Lauri Saaber valis auhinnale kandideerima aastatel 2023-2025 trükis ilmunud järgmised teosed:

Mehis Pihla "Rahamaa" (Eesti Draamateater 2024), "Ükskord Liibanonis" (Eesti Draamateater 2025)

Erki Aule "Ellujäämise tõenäosus" ("Eesti Teatri Agentuuri 2023. aasta näidendivõistluse seitse parimat", Eesti Teatri Agentuur 2024)

Piret Jaaks "Lõpp" ("Tumeaine", Fraas 2025)

Urmas Vadi "Sada grammi taevasina" ("Ega see kirjutamine sul lage puhtaks ei tee!", Kolm Tarka 2025)

Margus Kasterpalu "Siuru sügis" ("Valhalla aeg. Luuleteatri teekond", Go Group 2025)

Paavo Piik "Sammud" (Eesti Draamateater 2025)

Võõrkeelne kirjandus

Eesti võõrkeelse kirjanduse auhinna žürii koosseisus Mikhail Trunin (esimees), Øyvind Rangøy ja Aija Sakova valis auhinnale kandideerima järgmised teosed:

Xavier Bouvet "Le bateau blanc" ("Valge laev"). Marseille: Le Bruit du monde, 2024

Heidi Iivari "Meidän suvun miehet" ("Meie suguvõsa mehed"). Vantaa: Enostone, 2024

Sofia-Elizaveta Katkova "Tra il tendine d'Achille e la caviglia" ("Между ахиллесовым сухожилием и лодыжкой"; "Achilleuse kõõluse ja pahkluu vahel"). Francavilla Marittima: Macabor, 2025

Igor Kotjuh, Dmitri Kotjuh "Аркадия" ("Arkaadia"). Paide: Kite, 2024

Jelena Skulskaja "Шекспир и его призраки" ("Shakespeare'i kummitused"). Tallinn: Originaalne Keskus, 2025

Polina Tšerkassova "Море" ("Meri"), audioraamat. Tallinn, 2024; "Сказки гор" ("Mägede lood"), audioraamat. Tallinn, 2025

Esseistika- ja artikliauhinna žürii koosseisus Brita Melts (esinaine), Epp Annus ja Saara Liis Jõerand valis auhindadele kandideerima järgmised teosed ja artiklid:

Esseistika

Eve Annuk "Elu kui tekst. Artikleid aastatest 1995–2023"

Janek Kraavi "Post. Esseesid nüüdiskultuurist"

Hasso Krull "Igavene taastulek"

Toomas Paul "Iga raamat avab uue akna. Valik mõtisklusi ja arvustusi raamatute maailmast"

Kadri Tüür "Kohustuslik kirjandus"

Livia Viitol "Kaks muusat. Väliseesti luuletaja Liidia Tuulse (1912–2012) elulugu, 1960. aastate päevik, kirjavahetused Bernard Kangro, Õie Fleigi ja Marie Underiga"

Artikliauhind