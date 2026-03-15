Galerii: Silver Vahtre avas Vanemuises isikunäituse "Säga sööb päikest"

Vanemuise publikugaleriis avati Silver Vahtre isikunäitus Autor/allikas: Maria Kilk
Näitusega tähistatakse Silver Vahtre 50 aasta pikkust näitusetegevust ning antakse ülevaade tema loomingust graafiku ja lavastuskunstnikuna. Väljapanek koosneb kolmest graafikasarjast ning Vanemuise teatris loodud lavakujunduste kavanditest.

Näitusele on välja pandud Vahtre kolm graafikasarja. "Lendavad naised" kujutab eluringi ja sisemist teekonda narratiivse pildiloona. Sarjas on kujutatud abstraktset struktuuri, mis on muutunud vormi loomise käigus äratuntavaks kujundiks – naiseks. "Lendavad naised" tähistavad tasakaalu ja täiust, maise ja kosmilise kohtumist. 

Sarjas "Kalevipoja ilmaring" tõlgendab Silver Vahtre rahvuseepost "Kalevipoeg" kaasaegses visuaalses keeles. Ajaringina üles ehitatud märgiline tervik ühendab digi- ja siiditrüki, avades eepilise loo tsüklilise kulgemise kaudu, kus müüt, aeg ja inimese enesetaju põimuvad. 

"Pildid räägivad nii" lähtekohaks on omavahel vaid osaliselt seotud kujutised, mida seob pildi ja teksti vaheline pinge. Sarja pealkiri sündis 1996. aastal Ugala teatris toimunud näituse avamisel, kus noored näitlejad esitasid külastaja nupuvajutuse peale iga pildi juurde kuuluva teksti – performatiivne žest, mis nihestas vaataja rolli passiivsest jälgijast kuulajaks. Nii rõhutatakse, et pilt ei ole pelgalt visuaalne objekt, vaid autonoomne jutustaja.

Graafikasarju täiendavad Vanemuise teatris loodud lavakujunduste kavandid, mis annavad sissevaate Silver Vahtre pikaajalisse ja viljakasse koostöösse teatriga. Alates 1987. aastast on ta tegutsenud aktiivselt teatrikunstnikuna ning Vanemuises loodud tööd markeerivad olulist osa tema lavastuskunstniku teekonnast, kus ruum, dramaturgia ja visuaalne mõtlemine põimuvad tervikuks. Vanemuise teatri galeriis on eksponeeritud valik Silver Vahtre lavakujundusi, mis on loodud Vanemuise teatris aastatel 1996–2018.

Silver Vahtre (sündinud 13. märtsil 1953) on disainer, linnakujundaja, graafik, teatri- ja filmikunstnik. Ta on lõpetanud ERKI 1977. aastal disaini erialal ning 1978. aastal pälvis noore kunstniku preemia. Vahtre on tegutsenud mitmetes loomingulistes ametites, sh Tartu linnakunstnikuna ja Endla Teatri peakunstnikuna (2004–2011), lisaks õppejõuna mitmes kõrgkoolis. Ta on esinenud enam kui 30 isik- ja ühisnäitusega Eestis ja välismaal. Alates 1993. aastast juhib Vahtre kujundusfirmat Kyna. Ta on Eesti Kunstnike Liidu, Eesti Lavastuskunstnike Liidu ja Eesti Kujundusgraafikute Liidu liige.

Näitus jääb Vanemuise suure maja publikugaleriis avatuks 31. detsembrini.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

