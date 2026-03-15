Elektriteater tähistab eriprogrammiga kultusrežissööri John Watersi 80. sünnipäeva

John Watersi „Polüester“ (1981) Autor/allikas: Kaader filmist
Aprillis saab 80-aastaseks USA sõltumatu kino teerajaja John Waters. Juubeli puhul toob Tartu Elektriteater 1.–29. aprillini ekraanile valiku tema nooruspõlve loomingust.

John Watersile pühendatud filmiprogrammi raames linastuvad Elektriteatris 1. aprillil "Mitmeid maniakke" (1970), 8. aprillil "Roosad flamingod" (1972), 15. aprillil "Naiste jamad" (1974), 22. aprillil "Meeleheitel elu" (1977) ja 29. aprillil "Polüester" (1981).

Elektriteatri programmijuhi Rasmus Räägu sõnul on Watersit tema karjääri jooksul nimetatud nii prahipaavstiks, halva maitse hegemooniks, maitselageduse meistriks kui ka kultusfilmide kuningaks.

Filmikunsti poole suunasid teda esmalt nooruspõlves kohalikes kinodes nähtud filmid ning seejärel leedu-ameerika kineasti Jonas Mekase artiklid ja arvustused põrandaalusest filmikunstist. Mekasest inspireerituna väisas Waters igal võimalusel New Yorgi kinosid, soovides ise samuti taolisi filme teha, teadvustamata otseselt, et selline filmikunst kuidagi peavoolust eristuks.

"Watersi filmid ei püüa kohutada ning provotseerida pelgalt kõmu tekitamiseks. Tema looming on ühtlasi kantud soovist avardada kunsti ja kultuuri piire, anda hääl marginaliseeritud kogukondadele ning asetada vaataja tundmatusse, valdavalt ebamugavasse olukorda, kust võiks siiski sündida mõistmine, mitte hukkamõist," sõnas Rääk.

"Šokeeriv ning provotseeriv, mida tema linateostes kohtame, lähtub paljuski just absurdsetest süüdistustest ja etteheidetest vähemuskogukondade suunal, mille Waters groteskselt naeruväärseks pööratuna oma tööriistaks teeb."

Aja jooksul on tema omanäoline looming saanud mitmete suurte tunnustuste osaks. Tema loomingule pühendatud retrospektiive on muuhulgas korraldanud prestiižne Lincolni Keskuse Filmiühing ja Briti Filmi Instituut. 2023. aastal pälvis Waters tähe Hollywoodi kuulsuste alleel ning Ameerika Filmiakadeemia pühendas Watersile ja tema panusele filmikunsti monumentaalnäituse Oscarite muuseumis. 2018. aastal autasustas Prantsusmaa Watersit kunstide ja kirjanduse ordeniga.

