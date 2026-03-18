Sillamäe muuseumis on avatud Popolitovite kunstnikepere näitus

Kunst
Kunst

Sillamäe muuseumis on avatud Popolitovite kunstnikepere näitus, mis on pühendatud pereisa Aleksandri 80. sünniaastapäevale.

Sillamäe muuseumis avatud perenäituse keskmes on rakenduskunstnik ja üks muuseumi asutaja Aleksandr Popolitov, kes lahkus meie seast viis aastat tagasi. Näitusel on esindatud ka Aleksandri abikaasa, fotokunstnik Nadežda ning nende erinevaid kunstiliike viljeleva tütre, näituse kuraatori Darja teosed.

"Kaasasingi meie pere teoseid ja valisin neid niimoodi, et nad oleksid dialoogis püsiekspositsiooniga siin Sillamäe muuseumis. See näitus ongi eriline sellepärast, et kaasaegsed kunstiteosed on ehitatud püsiekspositsiooni sisse. Vaataja on nagu avatud avastusretkel, mõnes mõttes rännakul, et ta peab üles otsima, kus nad asuvad siin ruumis. Ja sellega kaasneb ka näituse giid," ütles kunstnik ja näituse kuraator Darja Popolitova.

Dialoog püsiekspositsiooni ja erinevate teoste vahel on kuraatori jaoks oluline ning näituse pealkirjakski on "Aleksandr Popolitovi pärand: dialoog muuseumis".

"Külastaja saab rännata ühest ruumist teise ja otsida neid seosed. Miks on dialoog? Sellepärast, et ma soovitan otsida erinevaid riime ja seoseid: esteetilisi, ajaloolisi, kontseptuaalseid. Kuidas näiteks selles ruumis - mis on ajalooline saal ja pühendatud põlevkivi ajaloole siin Sillamäel ning ka Gulagi ja töölaagri ajaloole – on need narratiivid kooskõlas nende esemete ja nende kunstiteostega, mida ma olen sinna integreerinud," ütles Popolitova

Popolitovite perenäitus on Sillamäe muuseumis avatud 20. maini.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

Värsked artiklid

18:55

Lavale jõuab Zuga Ühendatud Tantsijate vaimse tervise teemaline lavastus

18:53

Sillamäe muuseumis on avatud Popolitovite kunstnikepere näitus

15:34

Kinodesse jõuab Johan Huimerinna dokumentaal kunstnik Peeter Lauritsast

14:07

Anu Aun Epp Maria Kokamäe portreefilmist: tahtsin teada, mis on ta edu valem

13:36

Tallinnas ja Tartus linastub itaalia näitleja Claudia Cardinale eriprogramm

13:22

Kiasmas avaneb Edith Karlsoni isikunäitus

12:51

Kinodesse jõuab kodumaiste lühifilmide kogumik "Tuli tuha all"

12:04

Arvustus. Oopuse "Reivlender" kõlab kui saunarituaali muusika

11:59

Arvustus. Päikeseplahvatus, triikraua-aur ja inimlik soojus

11:51

Kultuuriportaal soovitab: Mike Nicholsi "Elluastuja" Jupiteris

LOETUMAD

16.03

Anu Lamp: huvitav, kui palju noortele ingliskeelsest tekstist kohale jõuab?

10:06

Kirjanike liit kuulutas välja uue romaanivõistluse

16.03

Kristjan Gold: on ainult aja küsimus, millal Chalamet Oscari koju viib

17.03

Tallinna linnamuuseumi avahoidla arhitektuurivõistluse võitis kavand "Sissevaade"

16.03

Pildid: selgusid 98. Oscarite võitjad, parima filmi auhinna pälvis "Üks võitlus teise järel"

14:07

Anu Aun Epp Maria Kokamäe portreefilmist: tahtsin teada, mis on ta edu valem

17.03

Maria Faust: hea kunst on poliitiline, aga poliitiline kunst on ohtlik

10:14

Camera Erotica toob vaatajate ette SXSW festivalil esilinastunud filmi "Fucktoys"

10:18

Kellerteatris jõuab lavale "Väike tüdruk, kes armastas liialt tuletikke"

17.03

Universal Music lubab uue One Nordic mudeli alla koondada ka Eesti ja Baltikumi

