Kumus avatud Karin Lutsu ülevaatenäitus saavad kokku visandid ja valmis tööd

Kumus on avatud nimeka pallaslase Karin Lutsu akvarellide ja joonistuste ülevaatenäitus "Pildid reisidelt". 160 väljapandud tööst ligi pooled on väljas esimest korda. Näitus on mõtteline järg Kumu näitusele "Õed Meid", kelle sõpruskonda kuulus ka Karin Luts.

1944. aastal Rootsi põgenenud kunstnik pärandas oma maalide ja graafika loomingu Tartu kunstimuuseumile. 2001. aastal jõudsid tööd Eestisse. Esimene maalinäitus "Konfliktid ja pihtimused" sai teoks kolm aastat hiljem, akvarellid ja visandid aga ootasid siiani oma järge.

"Lähtume sellest, et enamasti on ideed saadud reisidelt. Tema reisis Euroopas, lemmikmaad olid Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania, seal ta tegi palju visandeid ja kodus, ateljees sündis tihtipeale nende visandite põhjal ka viimistletumad kompositsioonid," rääkis näituse kuraator Mare Joonsalu.

"Kumu näitusel on kõrvuti pandud tihtipeale just see visand ja lõpuks siis valminud töö," lisas Joonsalu. Karin Lutsu loomingus oli algusest peale kesksel kohal meisterlik lähenemine figuurile, millele ta väikeste kõrvalekalletega jäi truuks loometee lõpuni.

"Tema jaoks oli figuur äärmiselt oluline ja kui ta läks Rootsi, siis ta kurbusega märkas, et figuraalne maal ei olnud enam moes. Kõik maalivad abstraktset kunsti ja selle abstraktse kunstiga oli tal väga raske suhestuda, nii et ta jääb ikkagi figuuri juurde," märkis Joonsalu.

Koos maalidega jõudsid Eestisse ka Karin Lutsu artiklid ja päevikud. Näituse jaoks valmis ka video, kus katkendeid tema päevaraamatutest loeb näitleja Inga Salurand.

Karin Lutsu reisipilte saab Kumus imetleda septembri alguseni.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

"PSÜHHO" UUED OSAD

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:50

Kumus avatud Karin Lutsu ülevaatenäitus saavad kokku visandid ja valmis tööd

18:45

Muinsuskaitseamet: linnahalli kaitse alt ära võtmine ei ole mõeldav

18:40

Johan Elmi uus lavastus küsib, mis on päriselt elus olemise hind

17:39

Tartu ülikooli kammerkoor võitis rahvusvahelisel koorikonkursil esikoha

17:37

Ehtekunstnikud valisid A-galerii parimaks mulluseks seifinäituseks Kertu Tubergi väljapaneku

17:27

Kristel Kulli: teater – maailm läbi teiste silmade

15:50

Muinsuskaitse: linnahall on endiselt väga väärtuslik ja peab säilima

12:43

Vanamuusikafestival Ceciliana on sel aastal pühendatud itaalia muusikale

11:52

LR-i kuldsarjas ilmus Liv Ullmanni autobiograafiline teos "Muutumine"

11:08

Sõpruse kino tähistab 71. sünnipäeva mahuka eriprogrammiga

LOETUMAD

18.03

Frederik Küüts: raske on unistada, kui elan juba unistuses

18.03

Anu Aun Epp Maria Kokamäe portreefilmist: tahtsin teada, mis on ta edu valem

16.03

Anu Lamp: huvitav, kui palju noortele ingliskeelsest tekstist kohale jõuab?

18.03

Kirjanike liit kuulutas välja uue romaanivõistluse

18.03

Kiasmas avaneb Edith Karlsoni isikunäitus

18.03

Von Krahli teatris jõuab vaatajate ette Johhan Rosenbergi lavastus "Öömaaeg"

18.03

Kellerteatris jõuab lavale "Väike tüdruk, kes armastas liialt tuletikke"

08:40

Arvustus. "Pruut!": surmavalt vapustav mesinädal

18.03

Arvustus. Päikeseplahvatus, triikraua-aur ja inimlik soojus

18.03

Galerii: Sillamäe muuseumis on avatud Popolitovite kunstnikepere näitus

