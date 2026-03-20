Teatrid üle Eesti tähistavad noori teatrivaatajaid

Reedel ja laupäeval tähistatakse rahvusvahelist noore teatrivaataja päeva. Sel puhul pakuvad teatrid lisaks sooduspiletiga etendustele ka avatud proove, töötube ja vestlusringe.

Juba veerand sajandit tagasi kutsus rahvusvaheline laste- ja noorteteatrite ühendus ASSITEJ ellu noore teatrivaataja päeva, mille eesmärk on tuua lapsed teatrile lähemale just neile mõeldud lavastuste ja tegevuste kaudu. Tartu Uus Teater kutsuski noored reedel oma majja, et teha puust ja punaseks, kuidas töötab üks väike kompaktne teatrimasin.

"Ma üritan ikka kord kuus käia, vahel tihedamini ja saab ikka kolm korda kuus ka käidud. Mulle meeldib, kui on tõsisemad teemad, aga lõbusamad asjad tõmbavad natuke käima ka. Selline mõnus vahepealne on tore. Interaktiivsed lavastused, nagu Uuel Teatril välja tulid, on väga lõbusad," rääkis noor teatrisõber Mirjam, kellele meeldib väga teater Must Kast. "Mulle meeldib, kuidas nad kõigele teistmoodi lähenevad."

Marisele meeldivad lavastused, mis on suunatud noortele. "Ja kus on mingi tõsisem teema ka taga."

Pärnu Endlas toimusid traditsioonilised töötoad, kus kohalike põhikoolide lapsed said harjutada kätt butafooria ja plakatitega. Noor teatrisõber Lenna rääkis, et kuigi talle meeldib filme ka vaadata, meeldib talle teatri puhul see, et ta saab näitlejaid lähedalt näha.

Ka homme jätkuvad teatrites avatud proovid, vestlusringid, loovpäevad ja ekskursioonid. Mitmed teatrid pakuvad noorte teatripäevadel ka sooduspileteid.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

"PSÜHHO" UUED OSAD

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo