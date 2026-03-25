Suri muusikaettevõtja ja kontserdikorraldaja Anton Must

Anton Must
Pühapäeval lahkus meie hulgast 39-aastaselt klubikultuuri edendaja ja muusikaettevõtja Anton Must (10.02.1987–22.03.2026).

Must tegutses Barsmart OÜ tegevjuhina mitme Tallinna ja Tartu ööklubi juures. Barsmart koondas enda alla ööklubid Club Studio, D3 ja Fonoteegi Tallinnas ning Shootersi ja Hugo Tartus.

Varasemalt oli ta 2011. aastal avatud ööklubi Studio juhataja ning programmijuht. Sauna tänaval asuva kahe muusikasaaliga klubi keskendus eelkõige elektroonilisele tantsumuusikale.

Must tegutses ka 2018. suvel toimunud popmuusika festivali Sweet Spot peakorraldajana ning peakorraldas ka 2022. ja 2023. aastal toimunud hiphop-festivali Flex Fest.

Muu hulgas juhtis Must ka plaadifirmat Smuuv, mille all on tegutsenud Gram-Of-Fun, Rahel, Andreas Poom ja Gameboy Tetris.

2024. aastal pälvis Must Eesti muusikaettevõtlus auhindadel aasta muusikaettevõtja auhinna.

14:50

OpenAI sulgeb videotootmisrakenduse Sora

13:11

Night Tapes asub The Neighbourhoodi soojendusbändina staadioniturneele

12:11

Suri muusikaettevõtja ja kontserdikorraldaja Anton Must

12:08

Stephen Colbert arendab uut "Sõrmuste isanda" filmi

11:24

Galerii ja videod: ERR-i arhiivipärlid Gameboy Tetrisest

10:10

Suri balletilegend Mai Murdmaa

09:23

Liivrand: peame aru saama, et Mägi ei olnud Euroopa kontekstis väga originaalne

08:34

Galerii: avati Veneetsia arhitektuuribiennaali väljapanek "Las ma soojendan sind"

00:15

Suri muusik Gameboy Tetris Uuendatud

24.03

Näitus "Las ma soojendan sind" räägib teatraalse vindiga tõsielu lugusid

00:15

Suri muusik Gameboy Tetris Uuendatud

10:10

Suri balletilegend Mai Murdmaa

12:11

Suri muusikaettevõtja ja kontserdikorraldaja Anton Must

23.03

The Cure esineb suvel Tallinnas

09:23

Liivrand: peame aru saama, et Mägi ei olnud Euroopa kontekstis väga originaalne

11:24

Galerii ja videod: ERR-i arhiivipärlid Gameboy Tetrisest

24.03

Galerii: kinodesse jõudis Johan Huimerinna dokfilm Peeter Lauritsast

23.03

Konrad Mägi Londoni näituse kuraator: Mägi vajab suuremat tähelepanu

22.03

Mart Koldits: individualismi pendel on läinud liiga kaugele

24.03

Laur Kanger: kordame kestlike lahenduste puhul tööstusühiskonna vanu vigu

