Suri muusikaettevõtja ja kontserdikorraldaja Anton Must

Must tegutses Barsmart OÜ tegevjuhina mitme Tallinna ja Tartu ööklubi juures. Barsmart koondas enda alla ööklubid Club Studio, D3 ja Fonoteegi Tallinnas ning Shootersi ja Hugo Tartus.

Varasemalt oli ta 2011. aastal avatud ööklubi Studio juhataja ning programmijuht. Sauna tänaval asuva kahe muusikasaaliga klubi keskendus eelkõige elektroonilisele tantsumuusikale.

Must tegutses ka 2018. suvel toimunud popmuusika festivali Sweet Spot peakorraldajana ning peakorraldas ka 2022. ja 2023. aastal toimunud hiphop-festivali Flex Fest.

Muu hulgas juhtis Must ka plaadifirmat Smuuv, mille all on tegutsenud Gram-Of-Fun, Rahel, Andreas Poom ja Gameboy Tetris.

2024. aastal pälvis Must Eesti muusikaettevõtlus auhindadel aasta muusikaettevõtja auhinna.