Night Tapes asub The Neighbourhoodi soojendusbändina staadioniturneele

Night Tapes
Night Tapes Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Iiris Vesiku ansambel Night Tapes alustab aprillis oma esimest staadioniturneed Ameerika alternatiivroki ansambli The Neighbourhood soojendusesinajana.

Turneel esitleb The Neighbourhood oma tänavu aasta veebruaris ilmunud albumit "(((((UltraSound)))))+".

Night Tapes liitub The Neighbourhoodiga juba 26. aprillil, kui esinetakse Istanbulis. Kahe õhtu järel Türgi pealinnas suundutakse edasi Prahasse, Krakowisse, Milaanosse, Zürichisse, Berliini, Amsterdami, Kölni, Pariisi, Antwerpi, Londonisse ja Dublinisse, kus antakse 17. mail viimane kontsert.

Kokku annab The Neighbourhood Night Tapesi toel 14 kontserti, millest kõik peale esimese õhtu Istanbulis on tänaseks välja müüdud.

Istanbuli KüçükÇiftlik Park mahutab 17 000 inimest. Londonis esinetakse The O2 areenil, mis mahutab kuni 20 000 inimest.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Night Tapes asub The Neighbourhoodi soojendusbändina staadioniturneele

