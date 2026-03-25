Rahvusooperis Estonia jõuab lavale üks maailma vanemaid klassikalisi ballette "Asjatu ettevaatus", mis esietendus 1789. aastal.

"Asjatu ettevaatus" oli väidetavalt esimene kord, kui balletilaval näidati päris inimesi, mitte haldjaid ja mütoloogilisi olendeid.

Lavastaja, prantsuse koreograaf Marc Ribaud on toonud komöödia tegevustiku 1950. aastate Lõuna-Prantsusmaale ning lisanud loosse rohkelt ajastule omast svingi, tvisti ja rock n roll'i.

"Me leidsime, et 1950-ndad on väga hea periood, sest see oli aeg, kui naised hakkasid ise enda eest otsustama. Nad polnud enam sõltuvuses oma
vanematest või ühiskonnas soovidest. Nad said ise otsustada. See oli peapõhjus tuua see lugu 50-ndatesse Nii tekkis kaasaegne võimalus selle looga suhestumiseks," selgitas Ribaud.

Lesk Simone osatäitja William Newton tõi välja, et maneristlik ballett on füüsiline kunstivorm, kus peab mõtlema läbi kogu oma keha liikumise.

"Kui ma mängin näiteks Sigfridit, seisan laval sirge seljaga, aga siin kõik on hoopis vastupidi – see kõik tuleb saada oma kehasse."

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Värsked artiklid

25.03

Eesti illustraator Eiko Ojala illustreerib maailma suurimaid väljaandeid

25.03

Raul Meel: mul on esimest korda elus aega kunstiga päevast päeva tegeleda

25.03

Rahvusooperis esietendub üks maailma vanimaid klassikalisi ballette

25.03

Linnar Looris: Mai Murdmaa hoidis Eesti Rahvusballetti 37 aastat oma õlgadel

25.03

OpenAI sulgeb videotootmisrakenduse Sora

25.03

Night Tapes asub The Neighbourhoodi soojendusbändina staadioniturneele

25.03

Suri muusikaettevõtja ja kontserdikorraldaja Anton Must

25.03

Stephen Colbert arendab uut "Sõrmuste isanda" filmi

25.03

Galerii ja videod: ERR-i arhiivipärlid Gameboy Tetrisest

25.03

Suri balletilegend Mai Murdmaa

25.03

Suri muusik Gameboy Tetris Uuendatud

25.03

Suri muusikaettevõtja ja kontserdikorraldaja Anton Must

25.03

Suri balletilegend Mai Murdmaa

25.03

Liivrand: peame aru saama, et Mägi ei olnud Euroopa kontekstis väga originaalne

25.03

Galerii ja videod: ERR-i arhiivipärlid Gameboy Tetrisest

23.03

The Cure esineb suvel Tallinnas

24.03

Galerii: kinodesse jõudis Johan Huimerinna dokfilm Peeter Lauritsast

23.03

Konrad Mägi Londoni näituse kuraator: Mägi vajab suuremat tähelepanu

22.03

Mart Koldits: individualismi pendel on läinud liiga kaugele

25.03

Eesti illustraator Eiko Ojala illustreerib maailma suurimaid väljaandeid

