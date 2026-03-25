Rahvusooperis esietendub üks maailma vanimaid klassikalisi ballette

"Asjatu ettevaatus" oli väidetavalt esimene kord, kui balletilaval näidati päris inimesi, mitte haldjaid ja mütoloogilisi olendeid.

Lavastaja, prantsuse koreograaf Marc Ribaud on toonud komöödia tegevustiku 1950. aastate Lõuna-Prantsusmaale ning lisanud loosse rohkelt ajastule omast svingi, tvisti ja rock n roll'i.

"Me leidsime, et 1950-ndad on väga hea periood, sest see oli aeg, kui naised hakkasid ise enda eest otsustama. Nad polnud enam sõltuvuses oma

vanematest või ühiskonnas soovidest. Nad said ise otsustada. See oli peapõhjus tuua see lugu 50-ndatesse Nii tekkis kaasaegne võimalus selle looga suhestumiseks," selgitas Ribaud.

Lesk Simone osatäitja William Newton tõi välja, et maneristlik ballett on füüsiline kunstivorm, kus peab mõtlema läbi kogu oma keha liikumise.

"Kui ma mängin näiteks Sigfridit, seisan laval sirge seljaga, aga siin kõik on hoopis vastupidi – see kõik tuleb saada oma kehasse."