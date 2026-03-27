Piret Jaaksi näidend "Siirderiitujad" jõuab Leedus lavale

28. märtsil esietendub Leedus Panevėžyses Juozas Miltinise nimelise draamateatri suurel laval Piret Jaaksi näidend "Siirderiitujad", mille on tõlkinud ja lavastanud Paulius Pinigis.

"Siirderiitujad" (leedu keeles "Pereigos ritualai") on lugu noorest abielupaarist, kes kolib maale elama, et neid tabanud kaotusega seal hakkama saada. Samal ajal kui mees Askur muutub üha vihasemaks, hakkab naine Anna leidma lohutust müstilises valges põdras.

Lavastaja Paulius Pinigise sõnul käsitleb näidend olulist teemat – inimest liminaalses seisundis, kus senine elu on lõppenud, kuid uus pole veel alanud.

"Liminaalsed seisundid on inimese elus ühel või teisel moel vältimatud, ent peamine küsimus on, kuidas neist läbi tulla ja edasi liikuda. Just sellest meie lavastus räägibki," lausus ta.

Pinigise käe all astub "Siirderiitujate" Leedu versioonis lavale kümneliikmeline trupp.

Tegu on esimese "Siirderiitujate" lavastusega väljaspool Eestit. Piret Jaaksi sõnul teeb talle suurt rõõmu, et näidend pälvis tähelepanu ka Leedus.

"Arvestades, kui keeruline on eesti dramaturgial jõuda välislavadele, on iga selline juhtum peaaegu nagu väike ime. Näidend käsitleb delikaatseid teemasid, sealhulgas lapse kaotust, ning see, et leedulased loo omaks võtsid, on minu jaoks suur kompliment," lausus autor.

Piret Jaaksi näidend "Siirderiitujad" võitis 2019. aastal Eesti Teatri Agentuuri näidendivõistluse. Aasta hiljem tõi Andres Noormets selle lavale Ugala teatris pealkirja all "Valged põdrad". Hiljem on samast loost ilmunud veel romaan "Põdravalgus" ning autor on andnud õigused ka filmi loomiseks.