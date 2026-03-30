Joel Jans avaldas põnevusromaani "Rõngu roimad 3: Viimnepäev"

Ulmekirjanik Joel Jans. Autor/allikas: pressimaterjalid
Indrek Hargla koostatud sarjas "Kriminaalne raamatukogu" ilmus Joel Jansi põnevusromaan "Rõngu roimad 3: Viimnepäev".

Rõngu pastor Lenzi mõrvalugude kolmanda osa sündmused toimuvad aastal 1812, mil Napoleoni armee on jõudnud Liivimaa lähistele. Juba on põletatud Riia eeslinnad ja talupoegi sunnitakse väevõimuga maakaitseväkke, liiguvad kuuldused Napoleoni salakuulajatest.

Ühel suveööl tuleb Rõngu pastoraati salapärane naine, kes usaldab Lenzile lukustatud kasti, millest võib sõltuda nii sõja kui ka Liivimaa saatus. Peagi järgneb sellele kohutav veretöö postijaamas, nii et Tartust tuleb asja uurima lausa kohaliku aadelkonna pealik. Kahtluse alla langeb väeteenistusest põgenenud talumeeste salk, Lenz aga taipab, et õige mõrtsukas peab olema keegi teine, keegi, kes on kogu aeg siin, aga samas peidus.

"Rõngu roimade" sarja raamatute aluseks on Tartumaa ajalugu ja rahvapärimused. Need on lood kadunud maailmast, kus eksisteerisid koos kaks väga erinevat rahvust, kes olid samas paljus väga sarnased.

Joel Jans on eesti ulmekirjanik ja kirjastaja. Ta on Eesti Ulmeühingu juhatuse liige, ulmeajakirja Reaktor asutaja ja pikaajaline peatoimetaja. Ta on saanud oma loomingu eest üheksal korral Eesti Ulmeühingu aastaauhinna Stalker. 2019. aastal pälvis ta raamatuga "Tondilatern" kirjanike liidu romaanivõistlusel teise koha, oma esimese kriminaalromaaniga "Rõngu roimad" valiti ta kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali 2023. aasta aastaauhindade nominendiks.

Toimetaja: Karmen Rebane

Joel Jans avaldas põnevusromaani "Rõngu roimad 3: Viimnepäev"

