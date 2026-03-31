Kinodesse jõuab Arko Oki dokumentaal psühhiaater Arvo Haugist

Sel nädalal jõuab kinodesse režissöör Arko Oki värske dokumentaalfilm "Hullumeelsuse definitsioon", mille keskmes on poliitik, kauaaegne Tallinna psühhiaatriakliiniku ehk Seewaldi peaarst ning psühhiaater Arvo Haug.

Kümmekond aastat töös olnud film avab Haugi värvikat isiksust ning näitab tema igapäevaseid tegemisi ja hobisid alates ajalooliste lühtrite kogumisest kuni vanade autode putitamiseni. Selle kõrval moodustavad olulise osa filmist ka tema vahetud ning otsekohesed mõtted suhetest, mehelikkusest ning seksuaalsusest.

Režissöör Arko Okk sõnas, et läks muuhulgas otsima elu värvi, tänu millele on dokumentaal ka visuaalselt mänguline.

"Ma teadsin, et on selline mees, kes on igas mõttes väga avatud ja normaalne. Kui mul oli 2015. aastal loominguline kriis, siis ma pöördusin täiesti alateadlikult nende inimeste poole, keda ma teadsin, et ma usaldan, et teha nendest autoriportree," avas Okk.

"Ma tõin selle köögipoole ekraanile. See on nii-öelda film filmis, et näidata, kui platsiline, kui järeleandlik ta on. Samas on need vürtitatud väga jäikade klassikaliste seisukohtade seksuoloogist ja psühhiaatriast," lisas ta.