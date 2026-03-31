Claudia Cardinale retrospekiivil näeb Tartus ja Tallinnas Euroopa kino klassikud

Aprillis linastub Tallinnas kinos Artis ja Tartus Elektriteatris itaalia näitlejanna Claudia Cardinale eriprogramm.

Möödunud aastal meie hulgast lahkunud Cardinalele pühendatud kavas jõuavad vaatajate ette põhiliselt 1960. aastatel valminud linateosed, nende hulgas näiteks Visconti "Gepard", Fellini "Kaheksa ja pool" ning Bolognini "Kena Antonio".

Claudia Cardinale saavutas kuulsuse Itaalia kino kuldajal ning tal õnnestus töötada paljude Euroopa tipplavastajaga. 60-ndatel jõudis ta isegi Hollywoodi.

Filmiajakirjanik Annika Koppeli sõnul annab retrospekiiv hea võimaluse näha mitmeid Euroopa kino klassikuid suurel ekraanil.

"Kindlasti on Claudia Cardinale üks nendest, kes seisab kõrvuti Loreni ja Lollobrigidaga ning Hollywoodi hilisemast perioodist ka Brigitte Bardot'ga. Ta on täiesti võrdväärne nende näitlejatega. Tema armastus on kogu aeg olnud Euroopa film ja kuigi ta jõudis ka Hollywoodi, tegi seal kuulsates filmides ja kuulsate režissööridega kaastööd, siis ta ise ei läinud sellega kaasa. Ta on ise ka toonistanud, et ta armastab Euroopat üle kõige."

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

INTERVJUUSARI "ID"

Narva kooliteatrite festivalil võis näha karjuvat D'Artagnani

Kinodesse jõuab Arko Oki dokumentaal psühhiaater Arvo Haugist

Marto Mägi: kuigi ooper tahab olla mastaapne, on see nunnu ja armas

Tallinna teletorni uus näitus viib Eesti raadioajaloo algusaegadesse

Galerii: noorsooteater jagas sünnipäeval kolleegipreemiaid

Mart Sander esitleb HÕFF-il oma uusi lühifilme

Pariisi moodsa kunsti muuseumis avatakse mahukas Eesti naiskunstnike väljapanek

Klassikaraadio tähistab sünnipäeva eriprogrammi ja muusikalise etteütlusega

Saara Piir: miks noored teatris ei käi?

Selgusid Eesti filmi- ja teleauhindade nominendid

Selgusid Eesti naiskirjanduse auhinna nominendid

Hilkka Hiiop: EKA-sse koondunud väärtused saavad lähitulevikus aina olulisemaks

Merle Karusoo: igaühel on õigus oma eluloole

Rasmus Kaljujärv: üks kriitik ütles mulle aasta tagasi, et ma oskan isegi teksti anda

Sirje Helme jätkab Eesti Kunstimuuseumi juhina

Suri muusikaettevõtja ja kontserdikorraldaja Anton Must

Saara Piir: miks noored teatris ei käi?

Elen Lotman: Eesti filmi potentsiaal põrkab päevast päeva vastu lämmatavat rahapuudust

Riste Sofie Käär: raamatukogud pole enam lihtsalt stiilipuhtad kirjandushoidlad

