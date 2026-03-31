Claudia Cardinale retrospekiivil näeb Tartus ja Tallinnas Euroopa kino klassikud

Möödunud aastal meie hulgast lahkunud Cardinalele pühendatud kavas jõuavad vaatajate ette põhiliselt 1960. aastatel valminud linateosed, nende hulgas näiteks Visconti "Gepard", Fellini "Kaheksa ja pool" ning Bolognini "Kena Antonio".

Claudia Cardinale saavutas kuulsuse Itaalia kino kuldajal ning tal õnnestus töötada paljude Euroopa tipplavastajaga. 60-ndatel jõudis ta isegi Hollywoodi.

Filmiajakirjanik Annika Koppeli sõnul annab retrospekiiv hea võimaluse näha mitmeid Euroopa kino klassikuid suurel ekraanil.

"Kindlasti on Claudia Cardinale üks nendest, kes seisab kõrvuti Loreni ja Lollobrigidaga ning Hollywoodi hilisemast perioodist ka Brigitte Bardot'ga. Ta on täiesti võrdväärne nende näitlejatega. Tema armastus on kogu aeg olnud Euroopa film ja kuigi ta jõudis ka Hollywoodi, tegi seal kuulsates filmides ja kuulsate režissööridega kaastööd, siis ta ise ei läinud sellega kaasa. Ta on ise ka toonistanud, et ta armastab Euroopat üle kõige."