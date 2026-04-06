Eesti keeles ilmus Raymond Queneau romaan "Zazie sõidab mettroooga"

Kirjastuses Tänapäev ilmus "Stiiliharjutuste" autori, prantsuse kirjaniku Raymond Queneau (1903–1976) romaan "Zazie sõidab mettrooga". Prantsuse keelest tõlkis Heli Allik.

Provintsist Pariisi saabunud Zaziel on vankumatu soov – sõita linna kuulsa metrooga. Kuulnud rongijaama vastu tulnud onu Gabrielilt, et alatute metrootöötajate streigi tõttu pole see võimalik, põgeneb hakkaja tüdruk järgmisel päeval onu juurest. Järgnevad ettearvamatud seiklused Pariisis ja sekeldused suurlinna elanikega, üks omapärasem ja petlikum kui teine.

Raymond Queneau (1903–1976) oli prantsuse üks omanäolisemaid kirjanikke, kuulsa Oulipo kirjandusrühmituse juhtfiguur. Värvikate tegelaste ja pöörase keelekasutusega romaan "Zazie sõidab mettrooga" (1959) tõi varem vaid kriitikute tähelepanu pälvinud Queneaule üleüldise tuntuse ja menu ning on jäänud tema populaarseimaks teoseks.

Prantslased on "Zazie sõidab mettrooga" valinud 20. sajandi saja kõige meeldejäävama raamatu hulka.

Eesti keeles ilmus Raymond Queneau romaan "Zazie sõidab mettroooga"

