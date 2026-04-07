Viimsi Artiumi uus näitus kutsub avastama märkide ja arhetüüpide salapärast keelt

Kunstnikud Aune Taamal, Riina Grethiel Leppoja ja Evar Riitsaar avasid Viimsi Artiumi tünnigaleriis ühisnäituse "Heliseva valguse kirjad", mis kutsub avastama märkide, sümbolite ja arhetüüpide salapärast keelt.

Kolme kunstnikku ühendab kuulumine rühmitusse Studio 22 ning sügav huvi märgi, geomeetria ja ornamendi kui universaalse väljenduskeele vastu. Nende loomingus ei ole vorm pelgalt dekoratiivne, vaid kannab rütmi ja tähendusvälju ning loob vaatajale kogemusliku ruumi.

Näitusel kohtuvad õli-, guašš- ja akrüülmaal, tekstiilikunst, litograafia, video ning digitaalne maal. Erinevad tehnikad ja materjalid moodustavad ühisvälja, kus visuaalne keel avaldub ornamendis, geomeetrias ja sümboolsetes figuratiivsetes kujundites ning laieneb materjalide ja vormide mitmekesisuse kaudu.

Kunstnikud paigutavad oma loomingu niinimetatud metamodernistliku sakraalkunsti konteksti – lähenemisse, mis liigub edasi postmodernistlikust irooniast ja fragmentaarsusest, otsides taas sidet tähenduse, pühaduse ja sisemise resonantsiga.

"Sellel näitusel ei ole märgid, rütmid ja vormid pelgalt visuaalsed kujundid, vaid kogemuse kandjad. Näitus uurib, kuidas kunst võib peatada harjumuspärase tajumise ning avada ruumi, kus maailm hakkab meie kogemuses taas terviklikult "helisema". See ei ole lugu, mida tuleb lahti mõtestada, vaid kogemus, millesse saab siseneda," ütles kunstnik Riina Grethiel Leppoja.

Näitus "Heliseva valguse kirjad" on Viimsi Artiumi tünnigaleriis avatud 10. maini.

Toimetaja: Karmen Rebane

