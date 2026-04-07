Otse kell 17: Tallinn Music Weeki avavestlus "Kultuur kujundab linna, mis saab linnahallist?"

Tallinna linnahall
8. aprillil avab linnafestivali Tallinn Music Week programmi Tallinna linnahallis toimuv vestlusring, kus Tallinna linnahalli tuleviku üle arutavad kultuurielu- ja konverentsikorraldajad ning linna ja riigi esindajad. Vestlusringi saab otsepildis jälgida ka ERR-i kultuuriportaalis.

Vestlusringis osalevad

  • Peeter Raudsepp, Tallinna linnapea (sissejuhatus)
  • Andro Mänd, Tallinna peaarhitekt
  • Kristjan Hallik, ERSO
  • Eva Palm, Live Nation Eesti
  • Tiina Lokk, PÖFF
  • Kadri Karu, Eesti Konverentsibüroo
  • Kalle Killar, Tallinna Strateegiakeskus
  • Jaanus Juss, Telliskivi Loomelinnak
  • Margus Allikmaa, Kultuurkapitali juht
  • Merilin Piipuu, kultuuriministeeriumi kantsler
  • Feliks Mägus, Nordic Hotel Forum
  • Aivar Sirelpuu, Alexela Kontserdimaja

Otseülekannet Tallinna linnahallis toimuvast vestluspaneelist saab jälgida ERR-i kultuuriportaalis alguse kell 17.00. Vestluse orienteeruv kestus on 90 minutit.

Linnafestival Tallinn Music Week toimub 8. aprillist kuni 12. aprillini, toimuvad nii linnaruumikontserdid kui ka showcase-programmid, erilinastused, konverents ning paljud muud eriüritused.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Värsked artiklid

17:00

Müürilehe filmikriitikute konkursi teema on sel aastal keskkond

16:06

Raadioteatris esietendub kuuldemäng "Rooma maraton"

13:02

Pärnu muusikafestival toob lavale tippartistid ja maailmaesiettekanded

11:18

Ekspeditsiooni uues lavastuses võetakse inimene ja tema elu sõnadeks lahti

11:02

Arvustus. "Väikeses häärberis": laibakesed libedal jääl

10:37

Raadio Tallinn on nomineeritud aasta jazz'i-edendaja tiitlile

09:41

Olev Muska avaldas albumi "My Mouth Sang / My Heart Sank"

04:35

Kaks Eesti kirjastust avaldasid kulka toetusega sama raamatu

07.04

A-Galeriis on avatud Kati Erme ehtenäitus ja ehtekunstnike ühisnäitus

07.04

Von Krahli teatris esietendub Johhan Rosenbergi lavastus "Öömaaeg"

05.04

Arhitekt: kortermajade renoveerimise ainus eesmärk ei peaks olema energiatõhusus

07.04

Fotod: Merike Estna väljapanek alustab teekonda Veneetsia kunstibiennaalile

07.04

Sirje Olesk: naiskirjanikud saavad ja võib-olla peavadki naiskogemusest kirjutama

07.04

Kultuuriportaali kümme soovitust Tallinn Music Weekiks

06.04

New Yorgi Eesti kultuuripäevadel otsivad noored moodust oma rahvuse säilitamiseks

07.04

Arvustus. "Hamlet": kõikide kuningat oodates

07.04

Von Krahli teatris esietendub Johhan Rosenbergi lavastus "Öömaaeg"

07.04

Viimsi Artiumi uus näitus kutsub avastama märkide ja arhetüüpide salapärast keelt

07.04

11:18

Ekspeditsiooni uues lavastuses võetakse inimene ja tema elu sõnadeks lahti

