Tallinnas esineb Islandi indietronica ansambel Múm

13. augustil annab Paavli Kultuurivabrikus kontserdi Islandi eksperimentaalse popmuusika kollektiiv Múm.

1997. aastal Reykjavíks asutatud Múm ühendab oma muusikas hajusad vokaalid, elektroonilised glitch-rütmid ning ebatavapärased instrumendid. Bändi asutasid Gunnar Örn Tynes ja Örvar Smárason, kellega liitusid peagi kaksikõed Kristín Anna ja Gyða Valtýsdóttir.

Múm on avaldanud mitmeid stuudioalbumeid ja singleid ning loonud muusikat ka teatrile ja filmile. Ansambli loomingut iseloomustavad mitmed koostööprojektid eri taustaga muusikute ja kollektiividega. Múm on töötanud teiste hulgas Kylie Minogue´', Kronos Quarteti, Jóhann Jóhannssoni ja Leipzigi MDR sümfooniaorkestriga.

2025. aastal ilmus ansambli seitsmes stuudioalbum "History of Silence", mis jätkab bändile omast eksperimenteerivat joont.

Bändi praegusesse tuurikoosseisu kuuluvad asutajaliikmed Gunnar Örn Tynes ja Örvar Smárason, samuti laulja ja multiinstrumentalist Sigurlaug Gísladóttir (Mr. Silla) ning Soome löökpillimängija ja helilooja Samuli Kosminen. Sageli liituvad nendega laval ka Gyða Valtýsdóttir ja kitarrist Róberta Andersen.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

