Tallinnas algas 14. klavessiinifestival

Reinut Tepp 2022. aasta klavessiinifestivalil
8.–12. aprillini toimub XIV Klavessiinifestival, mille kontserdid leiavad aset Niguliste muuseumis ja Kadrioru lossis Tallinnas. Festivali fookuses olev sajanditevanune klavessiin kõlab nii soolo- kui ansamblipillina, aga ka väljendusrikka nüüdismuusika instrumendina.

Tallinna Klavessiinifestival (algselt Klavessiinipäevad) sai alguse 1996, kolmkümmend aastat tagasi, Eesti Kontserdi produtsendi Madis Kolgi eestvõttel. Alates 2002. aastast korraldab festivali Eesti Klavessiinisõprade Tsunft ning see toimub üle aasta.

Festivali kunstiline juht on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia klavessiiniprofessor Imbi Tarum, keda toetab produtsendina Viinis tegutsev noorema põlvkonna klavessinist Piibe Maria Talen.

Tarumi sõnul pole Tallinna klavessiinifestival ainulaadne sündmus mitte ainult Baltikumis, vaid kogu Euroopas. Varajase muusika festivale toimub palju, aga spetsiaalselt klavessiinile pühendatud muusikasündmusi teadaolevalt mitte.

Tänavusel festivalil astuvad üles rahvusvaheliselt tunnustatud interpreedid Aline Zylberajch (Prantsusmaa), duo Yuko Inoue (Jaapan) ja Ketil Haugsand (Norra), Gośka Isphording (Poola) ning Darío Cervera Jordà (Hispaania).

Eesti klavessiinikunsti esindavad Ene Nael, Julia Hess, Saale Fischer, Kristiina Are koos ansambliga LaBande ning Reinut Tepp, kelle partneriks on flöödimängija Reet Sukk.

Kontsertidel kõlab muusika barokiajast tänapäevani, väärtustades vanade meistrite loomingut ja tutvustades tänapäeva helikunsti uusimaid arenguid. Eesti nüüdismuusikat esindab Liina Sumera uudisteose esiettekanne lõppkontserdil Ene Naela interpretatsioonis.

Traditsiooniliselt astuvad festivalil üles ka noored muusikud erinevatest Eesti muusikakoolide esimestest klassidest kuni keskastme lõpetajate ning tudengiteni.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

16:10

Tartus toimub viiendat korda etenduskunstide festival Ümberlülitus

13:25

Tallinnas algas 14. klavessiinifestival

13:08

Tallinnas esineb Islandi indietronica ansambel Múm

12:49

Galerii: esilinastus kodumaiste lühifilmide kogumik "Tuli tuha all"

11:08

Eesti uueks kultuuriatašeeks Saksamaal saab Paul Aguraiuja

09:28

Rakvere teatri lavastus "Pimekaader" räägib kunstniku vastutusest

08:10

Noorarhitektid: linnahall vajab visioonide asemel järjepidevat tegutsemist

08.04

Vaata uuesti: Tallinn Music Weeki avavestlus "Kultuur kujundab linna, mis saab linnahallist?"

08.04

Pildid: Eesti Muusika Päevad avab klubis Hall toimuv kontsert-lavastus "Valguse sünd"

08.04

Müürilehe filmikriitikute konkursi teema on sel aastal keskkond

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

08.04

Arvustus. "Väikeses häärberis": laibakesed libedal jääl

08:10

Noorarhitektid: linnahall vajab visioonide asemel järjepidevat tegutsemist

11:08

Eesti uueks kultuuriatašeeks Saksamaal saab Paul Aguraiuja

09:28

Rakvere teatri lavastus "Pimekaader" räägib kunstniku vastutusest

08.04

Vaata uuesti: Tallinn Music Weeki avavestlus "Kultuur kujundab linna, mis saab linnahallist?"

08.04

Pildid: Eesti Muusika Päevad avab klubis Hall toimuv kontsert-lavastus "Valguse sünd"

08.04

Pärnu muusikafestival toob lavale tippartistid ja maailmaesiettekanded

05.04

Arhitekt: kortermajade renoveerimise ainus eesmärk ei peaks olema energiatõhusus

08.04

Ekspeditsiooni uues lavastuses võetakse inimene ja tema elu sõnadeks lahti

08.04

Raadio Tallinn on nomineeritud aasta jazz'i-edendaja tiitlile

