Tallinnas algas 14. klavessiinifestival
8.–12. aprillini toimub XIV Klavessiinifestival, mille kontserdid leiavad aset Niguliste muuseumis ja Kadrioru lossis Tallinnas. Festivali fookuses olev sajanditevanune klavessiin kõlab nii soolo- kui ansamblipillina, aga ka väljendusrikka nüüdismuusika instrumendina.
Tallinna Klavessiinifestival (algselt Klavessiinipäevad) sai alguse 1996, kolmkümmend aastat tagasi, Eesti Kontserdi produtsendi Madis Kolgi eestvõttel. Alates 2002. aastast korraldab festivali Eesti Klavessiinisõprade Tsunft ning see toimub üle aasta.
Festivali kunstiline juht on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia klavessiiniprofessor Imbi Tarum, keda toetab produtsendina Viinis tegutsev noorema põlvkonna klavessinist Piibe Maria Talen.
Tarumi sõnul pole Tallinna klavessiinifestival ainulaadne sündmus mitte ainult Baltikumis, vaid kogu Euroopas. Varajase muusika festivale toimub palju, aga spetsiaalselt klavessiinile pühendatud muusikasündmusi teadaolevalt mitte.
Tänavusel festivalil astuvad üles rahvusvaheliselt tunnustatud interpreedid Aline Zylberajch (Prantsusmaa), duo Yuko Inoue (Jaapan) ja Ketil Haugsand (Norra), Gośka Isphording (Poola) ning Darío Cervera Jordà (Hispaania).
Eesti klavessiinikunsti esindavad Ene Nael, Julia Hess, Saale Fischer, Kristiina Are koos ansambliga LaBande ning Reinut Tepp, kelle partneriks on flöödimängija Reet Sukk.
Kontsertidel kõlab muusika barokiajast tänapäevani, väärtustades vanade meistrite loomingut ja tutvustades tänapäeva helikunsti uusimaid arenguid. Eesti nüüdismuusikat esindab Liina Sumera uudisteose esiettekanne lõppkontserdil Ene Naela interpretatsioonis.
Traditsiooniliselt astuvad festivalil üles ka noored muusikud erinevatest Eesti muusikakoolide esimestest klassidest kuni keskastme lõpetajate ning tudengiteni.
