Arved Viirlaidi nimelise kirjandusauhinna pälvis Lilli Luuk

Auhinnasaajad valis žürii koosseisus: Tiina Kirss, Kadri Tüür ja Berk Vaher (esimees). Auhinnafondi rahastab Väliseesti Muuseum (VEMU). Preemia suuruseks on 1500 eurot, eripreemia suuruseks 500 eurot.

VEMU Torontos asutas kirjandusauhinna Arved Viirlaidi 100. sünniaastapäeva puhul 2022. aastal. Auhinda antakse välja kord kahe aasta jooksul kirjaniku sünnipäeval 11. aprillil Eestit ja eestlust mõtestava silmapaistva ilukirjandusliku teose eest. Esimese auhinna sai 2022. aastal Lehte Hainsalu luulekogu "Valuvaba" eest. 2024. aastal läks auhind Kuido Meritsale romaani "Tsaari ulaan" eest. 2026 esitati auhinnale 9 kandidaati.

Auhinna initsiaator VEMU peaarhivaar Piret Noorhani ütles, et Arved Viirlaid on kahtlemata suurkuju mitte ainult Kanada eesti kirjanike seas, vaid väliseesti kirjanduses üldse. "Auhinda ellu kutsudes sai loodetud, et vahest aitab see aktualiseerida ka Viirlaidi enda loomingut. Eriti tundus olevat vajalik esile tõsta kaasaegseid autoreid, kes oma töös ja teostes väärtustavad eestlust mitte tühipalja sõnakõlksu või poliitplakatina vaid isiklikult läbitunnetatud südameasjana."

Žürii esimehe Berk Vaheri tõestab Lilli Luugi "Ööema", et Eesti lähiajalugu ei ole kõrgkirjandusliku ainesena kaugeltki ammendatud ega ehk ammendugi. "21. sajandi esimese veerandi järgses virvarris, tänase maailma pingeväljades on oht, et mälu hägustub, ilmavaatelised vastuolud teravnevad ning valuväsimuses vaikitakse maha lood sellest, kuidas varasemad sõjad ja nende järelmid on löönud lõhesid küladesse, peredesse ja inimestesse endisse."

"Lilli Luuk aitab mäletada ja innustab kõnelema - mitte kiretu kroonikuna, vaid keelt, kujundit ja õhustikku meisterlikult valdava kirjanikuna. On au olla seda teost lugenud," rõhutas Vaher.