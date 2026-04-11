Arved Viirlaidi nimelise kirjandusauhinna pälvis Lilli Luuk

Lilli Luuk Autor/allikas: Dmitri Kotjuh / Headread
10. aprillil anti Tartus Eesti Rahva Muuseumis toimuval eesti humanitaarteaduste aastakonverentsil üle kolmas Arved Viirlaidi nimeline kirjandusauhind. Võitjaks osutus Lilli Luuk romaaniga "Ööema", eripreemia Ene Sepa teosele "Eestluse valem".

Auhinnasaajad valis žürii koosseisus: Tiina Kirss, Kadri Tüür ja Berk Vaher (esimees). Auhinnafondi rahastab Väliseesti Muuseum (VEMU). Preemia suuruseks on 1500 eurot, eripreemia suuruseks 500 eurot.

VEMU Torontos asutas kirjandusauhinna Arved Viirlaidi 100. sünniaastapäeva puhul 2022. aastal. Auhinda antakse välja kord kahe aasta jooksul kirjaniku sünnipäeval 11. aprillil Eestit ja eestlust mõtestava silmapaistva ilukirjandusliku teose eest. Esimese auhinna sai 2022. aastal Lehte Hainsalu luulekogu "Valuvaba" eest. 2024. aastal läks auhind Kuido Meritsale romaani "Tsaari ulaan" eest. 2026 esitati auhinnale 9 kandidaati.

Auhinna initsiaator VEMU peaarhivaar Piret Noorhani ütles, et Arved Viirlaid on kahtlemata suurkuju mitte ainult Kanada eesti kirjanike seas, vaid väliseesti kirjanduses üldse. "Auhinda ellu kutsudes sai loodetud, et vahest aitab see aktualiseerida ka Viirlaidi enda loomingut. Eriti tundus olevat vajalik esile tõsta kaasaegseid autoreid, kes oma töös ja teostes väärtustavad eestlust mitte tühipalja sõnakõlksu või poliitplakatina vaid isiklikult läbitunnetatud südameasjana."

Žürii esimehe Berk Vaheri tõestab Lilli Luugi "Ööema", et Eesti lähiajalugu ei ole kõrgkirjandusliku ainesena kaugeltki ammendatud ega ehk ammendugi. "21. sajandi esimese veerandi järgses virvarris, tänase maailma pingeväljades on oht, et mälu hägustub, ilmavaatelised vastuolud teravnevad ning valuväsimuses vaikitakse maha lood sellest, kuidas varasemad sõjad ja nende järelmid on löönud lõhesid küladesse, peredesse ja inimestesse endisse."

"Lilli Luuk aitab mäletada ja innustab kõnelema - mitte kiretu kroonikuna, vaid keelt, kujundit ja õhustikku meisterlikult valdava kirjanikuna. On au olla seda teost lugenud," rõhutas Vaher.

Toimetaja: Kaspar Viilup

11.04

Eugen Tamberg: iga film võiks lõppeda vähemalt nominatsiooniga

11.04

Pildid: Vabaduse galeriis avati naiskunstnike rühmituse Fööniks ühisnäitus

11.04

Uue muusika reede: Pluuto, Lady Gaga, Doechii, The Boondocks Uuendatud

11.04

Pildid: EKKM-is avati Köler Prize'i nominentide näitus

11.04

Arved Viirlaidi nimelise kirjandusauhinna pälvis Lilli Luuk

11.04

Hääl kõige nõrgemale. Intervjuu "Hind Rajabi hääle" režissööri Kaouther Ben Haniaga

11.04

Raadioteater tunnustas näitlejapreemiaga Aarne Soro

10.04

Muuseumid üle Eesti kutsuvad aeglase kunsti päeval aega maha võtma

10.04

Ülekanne lõppenud: TMW noortefestivali vestlus "AI tuli appi ja nüüd on appi-appi!"

10.04

Galerii: kunstnike liidu kevadnäituse publikupreemia võitis Mauri Gross

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

11.04

Raadioteater tunnustas näitlejapreemiaga Aarne Soro

09.04

Andrus Vaarik: üksindus saab minu eas eriti reljeefselt teemaks

10.04

Galerii: kunstnike liidu kevadnäituse publikupreemia võitis Mauri Gross

11.04

Arved Viirlaidi nimelise kirjandusauhinna pälvis Lilli Luuk

11.04

Pildid: EKKM-is avati Köler Prize'i nominentide näitus

10.04

Suri hiphopkultuuri üks teerajajaid Afrika Bambaata

10.04

Pildid: Endla teatris jagati publikupreemiaid

11.04

Uue muusika reede: Pluuto, Lady Gaga, Doechii, The Boondocks Uuendatud

10.04

Tallinna linnateatris jõuab publiku ette Marta Aliide Jakovski lavastus "Sinisilmsed"

11.04

Pildid: Vabaduse galeriis avati naiskunstnike rühmituse Fööniks ühisnäitus

