"Super Mario Galaktika" oli teist nädalat vaadatuim film Eesti kinodes

Teist nädalat paikneb Eesti kinolevi-tabeli esikohal "Super Mario Galaktika Film", mis kodus teise nädalavahetusega 6838 külastust.

Kokku on kogupereanimatsioon toonud kinodesse üle 28 500 vaataja. Kohe videomängu-kangelaste järel tuleb kosmosefilm "Ave Maria" Ryan Goslinguga peaosas, mis on nelja linastusnädalaga kogunud ligi 31 000 külastust.

Möödunud nädala kinodesse jõudnud "Svingerid 2" kogus 2353 külastust. Kokku on kodumaist komöödiat käidud vaatamas 15 158 korda.

Ühtegi uut filmi sel nädalal esiseitsmesse ein jõudnud. Küll aga püsib kuuendat nädalat tabelis Pixari "Hüppajad". Üheksandat nädalat näitab vastupidavust Eesti spordidraama "Meie Erika", mida on kokku käinud vaatamas 65 102 inimest.