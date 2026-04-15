X!

Sõpruses jõuab vaatajate ette värske dokfilm "Ekraaniproovid Köler Prize'ile 2026"

"Ekraaniproovid Köler Prize'ile 2026" Autor/allikas: Kaader filmist
24. aprillil kell 20.00 toimub kinos Sõprus filmi "Ekraaniproovid Köler Prize'ile 2026" esilinastus. Filmis intervjueeritakse viit Köler Prize'i auhinnale nomineeritud eesti kunstnikku, kelleks tänavu on Anna Mari Liivrand, Darja Popolitova, Hanna Samoson, Keiu Maasik ja Taavi Suisalu.

Kunstnikud mõtestavad filmis üksteise loomingut, vastavad teineteisele esitatud küsimustele ning tutvustavad oma tööprotsessi. Filmi juhatavad sisse režissöör Piibe Kolka ja loovprodutsent Brigit Arop, film on eesti keeles inglis- ja eestikeelsete subtiitritega.

"Ekraaniproovid Köler Prize'ile" on olnud auhinnaprojekti osa alates selle asutamisest 2011. aastal ning kõiki varasemaid filme saab vaadata näituse vältel nii EKKM-i baaris kui ka muuseumi Youtube'i kanalil.

EKKM asutas Köler Prize'i 2011. aastal, et populariseerida kaasaegset kunsti ning tõsta esile kohalikul kunstiväljal silmapaistvaid kunstnikke. Viimane Köler Prize toimus aastal 2018, pärast seda on auhinna väljaandmine olnud olude sunnil pausil. 2026. aastal on 15 000 euro suuruse peaauhinna toetaja indie-videomängude stuudio ZA/UM ja selle moeosakond ZA/UM Atelier. Publikupreemia summas 5000 eurot paneb välja advokaadibüroo Cobalt.

Köler Prize 2026 nominentide näitus toimub 11. aprillist kuni 5. juulini EKKM-is. Viis eesti kunstnikku esitasid igaüks näitusele uue teose, mille põhjal valib rahvusvaheline žürii peaauhinna laureaadi ning külastajad otsustavad publikupreemia saaja. Oma lemmiku poolt saab hääletada 11. juunini EKKM-is.

12. juunil leiab aset suurejooneline auhinnagala, mille raames selgub Köler Prize peapreemia laureaat ja publiku lemmik.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

"PSÜHHO"

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo