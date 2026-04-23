Galerii: Jenny Grönholmi graafikanäituse keskmes on kahekorruseline maja

GÜ galerii seinte vahele on mahutatud graafiline sari, mille keskmes on üks kahekorruseline maja. Grönholm toob detailide ning aktsentide lisamise või eemaldamisega sellesse ehitisse mitmesuguseid lugusid ja meeleolusid – mõned neist kurvad, teised rõõmsad.

Maja saab justkui omaette tegelaseks, olles ühtlasi ühe väikese maailma mudeliks. Jenny Grönholm ütleb, et sel majal on ka oma kindel prototüüp.

"See konkreetne maja on mu lapsepõlve nukumaja. Lundby tüüpi nukumaja, mis oli igal soomlasel ja igal Rootsi väiketüdrukul. Selline ikonograafiline majamudel, millele ma ma mõtlesin, oli tegelikult meie maamaja või perekondlikud ehitised, mis on väga palju elu näinud," rääkis Grönholm "Aktuaalsele kaamerale".

Jenny Grönholm (snd 1988, Soome) on Tallinnas elav ja töötav kunstnik, kelle looming liigub maali, graafika ja installatsiooni piirialadel. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia, kus omandas bakalaureusekraadi graafikas ning magistrikraadi installatsiooni ja skulptuuri erialal.

Näitus on avatud 9. maini.