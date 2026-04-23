Galerii: Jenny Grönholmi graafikanäituse keskmes on kahekorruseline maja

Jenny Grönholm
ARS- kunstilinnakus asuvas GÜ galeriis on teisipäevast vaadata Eestis elava soome kunstniku Jenny Grönholmi graafikanäitus "Seesama vana lugu".

GÜ galerii seinte vahele on mahutatud graafiline sari, mille keskmes on üks kahekorruseline maja. Grönholm toob detailide ning aktsentide lisamise või eemaldamisega sellesse ehitisse mitmesuguseid lugusid ja meeleolusid – mõned neist kurvad, teised rõõmsad.

Maja saab justkui omaette tegelaseks, olles ühtlasi ühe väikese maailma mudeliks. Jenny Grönholm ütleb, et sel majal on ka oma kindel prototüüp.

"See konkreetne maja on mu lapsepõlve nukumaja. Lundby tüüpi nukumaja, mis oli igal soomlasel ja igal Rootsi väiketüdrukul. Selline ikonograafiline majamudel, millele ma ma mõtlesin, oli tegelikult meie maamaja või perekondlikud ehitised, mis on väga palju elu näinud," rääkis Grönholm "Aktuaalsele kaamerale".

Jenny Grönholm (snd 1988, Soome) on Tallinnas elav ja töötav kunstnik, kelle looming liigub maali, graafika ja installatsiooni piirialadel. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia, kus omandas bakalaureusekraadi graafikas ning magistrikraadi installatsiooni ja skulptuuri erialal.

Näitus on avatud 9. maini.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

13:33

VHK keelpilliorkester ja Monika Evelin Liiv kannavad ette Rasmus Puuri uudisteose

13:23

Ulmekirjanik Manfred Kalmsten avaldas oma debüütromaani "Susikiuste"

13:12

Eesti Kontserdi sügishooajal saab kuulda nii Maarja Nuudi kui Sven Grünbergi loomingut

13:06

Jõhvis alustab koos PÖFF-iga tegevust filmikool

13:02

Stencibility avalikustas tänavuse festivali programmi ja kunstnikud

12:56

Tartu lastekirjanduse auhinna laureaat on Anti Saar

11:57

Balletiliidu silmapaistva tantsija stipendiumi pälvis Benjamin Oliver Newman

10:24

Doyle'i Sherlock Holmesi lood jõuavad tervikliku sarjana eesti keelde

09:36

Evelin Võigemast lahkub Tallinna Linnateatrist

09:02

09:36

Evelin Võigemast lahkub Tallinna Linnateatrist

22.04

T1 keskuses suleti Cinamon kino

21.04

Pärt Uusberg: mõtlesin paar kuud proovida ainult helilooja elu

22.04

Stalkeri käik valiti Euroopa Filmiakadeemia oluliste paikade nimistusse

20.04

Keelesäuts. Kuidas nimetada vestluskaaslast, kes pole inimene?

21.04

Linnateatris esietendub Anu Lambi lavastus "Käitumisreeglid tänapäeva ühiskonnas"

30.03

Selgusid Eesti filmi- ja teleauhindade nominendid

10:24

Doyle'i Sherlock Holmesi lood jõuavad tervikliku sarjana eesti keelde

22.04

Galeriis Pallas avati kahe kunstikooli maalitudengite ühisnäitus

20.04

Lavastajate ja dramaturgide liidu uueks juhiks valiti Johan Elm

