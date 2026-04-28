Põltsamaa linna 100. sünnipäeva puhul avati uus näitus "Põltsamaalt Eestimaale"

Teisipäeval Põltsamaa muuseumis avatud uus püsinäitus “Põltsamaalt Eestimaale” valmis linna 100. sünnipäevaks.
Põltsamaa linna sajanda sünnipäeva eel valmis kohaliku muuseumi uus püsinäitus "Põltsamaalt Eestimaale", kus muu hulgas tutvustatakse vähetuntud fakti, et esimene Eesti sinumustvalge lipp õmmeldi just Põltsamaal.

"Meil on Emilie Rosalie Beermanni portreed. Emilie oli Põltsamaa kihelkonnakooli juhataja tütar ja mälestustes on kirjas, kuidas Emilie ostis Põltsamaalt Leibergi poest sinist, musta ja valget siidi. Õmbles oma käsitööklassis nendest lipu ja Emilie noorem vend Christoph, kes seda juttu kõike räägibki, viis selle lipu Tartusse. Edasi sõideti Otepääle lippu õnnistama," lausus Põltsamaa muuseumi kuraator-varahoidja Rutt Tänav.

Põltsamaal õmmeldud esimest sinimustvalget säilitatakse Eesti Rahva Muuseumis. Eraldi väljapanek on pühendatud Põltsmaaa legendaarsele kirikuõpetajale Herbert Kuurmele, kes teenis kohalikku kogudust 54 aastat.

"1941. aasta suvel, oma 30. sünnipäeval, nägi ta kiriku põlemist. Ja otsustati kirik taastada. Nii juhtuski, et juba 1952. aastaks, esimesena Eestis, ja seda veel Stalini ajal, oli Põltsamaa kirik uuesti taastatud," ütles Tänav.

Mõttetöö Põltsamaa muuseumi uue püsinäituse loomiseks algas paar aastat tagasi. Otsustati viia külastajad rännakule läbi kihelkonna kireva ajaloo, fookusega Eesti rahvuslipu sünnilool ja linna kuldajastul enne teist maailmasõda. Appi kutsuti näituste kujundamisega tegelev ettevõte Heya Visual.

"Kõige raskem on leida selle tohutult huvitava materjali hulgast see kõige olulisem, mida välja panna, mida rääkida, mida näidata nii esemetena kui ka tekstina. See oleks külastajale huvitav ja nii-öelda piisavas mahus tarbitav," sõnas Heya Visuali juhatuse liige Kaia Lõun.

"Meie nüüd teeme esimese kingituse Põltsmaaa sajandaks sünnipäevaks. Aga päris Põltsamaa sünnipäeval on meil lossihoovis suur kontsert, paar päeva hiljem on meil lossipäevad ja loomulikult on Põltsamaal ikka augustikuus ka veinipäevad. Nii et igale poole olete oodatud, kõik, kogu Eesti rahvas," ütles Põltsamaa Vallavara juhataja Terje Trei.

Põltsamaa tähistab sajandat sünnipäeva 30. juunil.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

