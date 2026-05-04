Pildid: Tartu algasid Vallo Toomla mängufilmi "Beatrice" võtted

29. aprillil algasid Tartus Rahvusarhiivis režissöör Vallo Toomla uue mängufilmi "Beatrice" võtted. Film põhineb Siret Campbelli auhinnatud näidendil "Beatrice".

Film "Beatrice" on lugu Kirstist, kes hukkub autoõnnetuses, kuid ta tuuakse uuesti ellu teise naise kehas. Tagasi oma pere juurde jõudes peab ta silmitsi seisma küsimusega, kas tema lähedased suudavad teda enam ära tunda ja kas ta ise on ikka see sama inimene. Lähituleviku Euroopas aset leidev "Beatrice" on intiimne ja emotsionaalne armastusfilm, mis uurib identiteeti, lähedust ja muutumist.

Režissöör Vallo Toomla sõnul uurib film piiri tehisliku ja loomuliku vahel. "Mind paelub asendatavuse õudus ja armastuse äärmuslik testimine. Mis juhtub siis, kui me püüame kaotatud inimest tehnoloogia abil asendada? Keda või mida me siis tegelikult armastame? Kuigi "Beatrice" tegevus toimub ulmelises lähitulevikus, on see oma tuumalt intiimne ja kohati ebamugav armastusfilm. Lugu lahtilaskmise raskusest ja eneseotsingust," mainis Toomla.

Produtsent Evelin Penttilä sõnul peitub filmi tugevus selle emotsionaalses äratuntavuses. "Kuigi lugu toimub lähitulevikus, räägib see väga tänapäevastest tunnetest – hirmust kaotada, vajadusest olla armastatud ja raskusest aktsepteerida muutust. See on lugu, mis puudutab vaatajat just oma inimlikkuse tõttu."

Näitleja Priit Võigemasti sõnul on eriti sümpaatne, et filmi aluseks on Eesti näitekirjaniku Siret Campbelli näitemäng. "Alusmaterjalil on rahvusvahelist haaret ja ka võttemeeskond on rahvusvaheline. Lisaks on tegemist väga tundliku ja intiimse looga, mis esitab igavikulisi küsimusi, millele meie tegelastena oma abituses oleme sunnitud vastuseid otsima. Kogu ansambel, eesotsas Vallo ja kaasnäitlejatega on erakordselt armsad. Olen väga elevil ja kavatsen igast võttepäevast pigistada välja maksimumi," lisas Võigemast.

Rahvusvahelises näitlejaskonnas teevad kaasa Priit Võigemast ("Tõde ja õigus", "O2"), Kuldgloobusele nomineeritud Soome näitleja Alma Pöysti ("Tove", "Langenud lehed"), Itaalia näitleja Valentina Bellè ("Ferrari", "Catch-22") ning Maarja Jakobson ("Sügisball", "Klassikokkutulek"). 

Filmi operaator on Erik Põllumaa ja kunstnik Jaagup Roomet. Produtsendid on Evelin Penttilä ja Johanna Maria Tamm (Stellar Film), Tanel Tatter ja Veiko Esken (Apollo Film Productions), Dagnė Vildžiūnaitė (Just A Moment, Leedu) ja Giovanni Pompili (Kino Produzioni, Itaalia).

Eesti, Leedu ja Itaalia koostööfilmi võtted toimuvad Tartus, Tallinnas ja Vilniuses ning kestavad kuni 5. juunini 2026. Film jõuab kinodesse 2028. aasta veebruaris. 

Toimetaja: Kaspar Viilup

