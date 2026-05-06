Ööülikooli Raamatukogu sarjas ilmus Doris Kareva "Olemise kõla"

Doris Kareva Autor/allikas: Kaido Vainomaa
Kirjastus Aadam ja pojad andis välja raamatu "Olemise kõla", mis koondab kaante vahele luuletaja Doris Kareva Ööülikooli tekstid.

"Maailm kõneleb meiega kogu aeg," ütleb Doris Kareva ühes Ööülikooli loengus. Raamatusse koondatud tekstid avavad sisemaailma ruume ning on tegijate sõnul julgustuseks kõigile neile, kes usuvad, et kuskil peab alguskokkukõla olema ja neile, kes otsivad vastust küsimusele, mida nad sõnastadagi ei oska.

"Doris Kareva Ööülikooli tekstid on olnud alati põhjalikult ettevalmistatud, nendesse on pikema aja jooksul vaimujõudu kogutud. Siin on ajatut elukogemust, igavikulist mõõdet. Aga üle kõige on see suur lugemise mõnu. Need tekstid on olemuselt kerged ja elegantsed, vaimusädelust täis. Puhas ravim – annavad elamise ja olemise jõudu," sõnas raamatu väljaandja Jaan Tootsen.

Doris Kareva on üks eesti hinnatumaid luuletajaid, tõlkijaid ja esseiste, kelle loomingus kohtuvad keele täpsus, vaimne selgus ja sügav sisemine kuulamine. Ta on avaldanud arvukalt luulekogusid, tõlkinud luulet, esseid ja näidendeid ning tema tekste on tõlgitud paljudesse keeltesse. Kareva loomingut iseloomustab napp ja kristalne väljendus, milles iga sõna kannab tähendust.

Raamatu on välja andnud kirjastus Aadam ja pojad. Toimetaja on Tõnis Tootsen, kujundaja Kaili Kalle.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

