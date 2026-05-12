X!

Von Krahlis esietendub Sanna Kartau soololavastus "Ma usun ihasse"

Teater
Foto: Iris Kivisalu / Elektron.art
Teater

Von Krahli teatri proovisaalis jõuab publiku ette selle hooaja viimane Elektron.arti uuslavastus "Ma usun ihasse", mille autor ja etendaja on luuletaja ning ajakirjanik Sanna Kartau. Lavastusega koos ilmub ka raamat.

Kartau esimese täispika sooloteose lähtepunktiks on üle 70 viie aasta vältel kirjutatud kirest kantud kirja helikunstnik ja filosoofiaprofessor Roomet Jakapile. Lavastus tsiteerib nii feministlikke teoreetikuid kui ka sekspositiivseid ikoone kaasaegsest kunstist ja popkultuurist, hajutades piire kehalise ja üleva, kõrg- ja madalkultuuri ning avaliku ja privaatse vahel.

"Ma tahtsin eksperimenteerida sellega, mis saab siis, kui ma ütlen välja kõik, mida ma tema suunas tunnen ja panen selle kirjadesse. Aga kuna Roometi ja minu enda kasvav praktika osutus väga performatiivseks, siis see etenduskunst kasvas sinna nii loomulikult kõrvale. Ma olen kõik need viis aastat ringi käinud nii, et kui ma ühest kohas teise jalutan, siis mu peas tiksub alati sada erinevat mõtet, kuidas mõnd hetke lahendada. Etenduskunsti energia ja kinnismõte on minuga nüüd kaasas käinud," avas Kartau.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:56

EKA graafikatudengid seiklevad GÜ galeriis mälestuste radadel

18:43

Von Krahlis esietendub Sanna Kartau soololavastus "Ma usun ihasse"

18:35

Nigulistes alustab noorte pianistide kontserdisari "Klaverimuusika aastaajad"

17:35

Viljandis jõuab publiku ette kultuuriakadeemia diplomilavastus "Kirsiaed"

17:22

Värskes kogumikus "Eesti novell 2026" on nii tuntud kui ka alles alustavaid autoreid

13:21

Arvustus. Noorsoo soode soosimine ja loodus lüürilises lootusetuses

13:07

Arvustus. Hubaste vektorite salajane geomeetria

11:14

Kanuti Gildi Saalis esietendub lavastus perekonnaga seotud väljakutsetest

11:12

Arvustus. Magnetväli ja dekonstrueeritud klubi

09:49

Aivar Kulli ajalootund. Heiti Talvik 1941-1944

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

11.05

Derek Leheste võitis Itaalia filmifestivalil parima näitleja auhinna

11.05

Suri kunstiajaloolane Kaia Lehari

11.05

LR-is ilmus briti kirjaniku 1920. aastate Tallinnast inspireeritud romaan

11.05

Eesti Filmi Instituut saadab Cannes'i filmifestivalile kolm naisrežissööri

10.05

Robert Nikolajev: Tallinna ööelu vajab inimesi, kes selle eest seisavad

09:49

Aivar Kulli ajalootund. Heiti Talvik 1941-1944

08.05

Marika Vaarik: Lagle uus lavastus on Ekspeditsiooni trupi üks märgilisemaid

09.05

Tallinna Linnateatris esietendus Lembit Petersoni lavastus "Elu on unenägu"

09.05

Galerii: ansambel Hu? naasis lavale

11.05

Arvustus. Teie aeg on saabunud, Kurva Kuju Rüütel

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo