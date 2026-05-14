X!

Otseülekanne: ERSO hooaja lõppkontsert "Ungari tantsud"

Muusika
ERSO ja Olari Elts
ERSO ja Olari Elts Autor/allikas: Krõõt Tarkmeel
Muusika

ERR-i kultuuriportaal alustab koostööd ERSO-ga ning toob reedel, 15. mail rahvusringhäälingu veebiauditooriumi ette orkestri hooaja lõppkontserdi "Ungari tantsud", mida on võimalik portaalist täismahus jälgida.

Kultuuriportaalist saab otsepildis jälgida nii kell 18 algavat eelkontserti kui ka kell 19 toimuvat sümfooniakontserti. Eelkontserdil astuvad publiku ette Jürnas Rähni metsasarvel, Triin Ruubel viiulil ja Kärt Ruubel klaveril.

Sümfooniakontserdil astub orkestri ette solistina tsimblimängija Ivar Curtean, kellega koos tuleb ettekandele süit Zoltán Kodály ooperist "Háry János". Koomiline teos jutustab loo sellest, kuidas ühes Ungari külas kogunevad inimesed kõrtsi, et kuulata vana sõduri Háry Jánose uskumatuid lugusid. Háry räägib, kuidas ta alistas Milanos üksi Napoleoni, ent keeldus abiellumast keisrinnaga, et jääda truuks oma külatüdruk Örzsele. Lisaks on kavas Johannes Brahmsi kuulsad Ungari tantsud ja kolmas sümfoonia peadirigent Olari Eltsi juhatusel.

ERSO direktori Kristjan Halliku sõnul tuleb nende seekordne hooaja lõppkontsert eriti hoogne, kuna kavas on publiku poolt kaua oodatud Johannes Brahmsi kaasahaaravad "Ungari tantsud", millele lisavad omanäolist koloriiti tsimblivirtuoosi Ivan Curteani soolod.

Otseülekanne sünnib koostöös ERSO, Klassikaraadio ja ERR-i kultuuriportaaliga. ERR-i kultuuritoimetuse juhi Erle Loonurme sõnul on kultuuriportaalil väga hea meel pakkuda oma auditooriumile võimalust kontserdist osa saada, see rikastab ERR-i kanalite kultuurisisu ning on oluline verstapost ERSO-ga koostöös.

15. mail toimuva kontserdiga tõmbab ERSO hooajale joone alla, orkestri uus, 100. hooaeg algab 11. septembril kontserdiga, kus kõlavad nii Heino Elleri "Koit" kui ka Beethoveni viies sümfoonia.

Ülekanne Estonia kontserdisaalist algab 15. mail kell 18.00.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

19:11

EKA ehte- ja sepakunsti tudengid avasid Patarei merekindluses ülevaatenäituse

18:55

Maarja Merivoo-Parro: püüame värskendada Vabamu nägu

18:45

Kareem Roustom: minu lemmikhelilooja on Veljo Tormis

18:40

Saaremaal algas põhikooliteatrite aastafestival

15:32

Uue muusika reede: Drake, Bloc Party, The Strokes, Smokeys jt

13:44

Festival Tartu Punch avalikustas terve põhiprogrammi

13:15

Tartus algab alternatiivmuusika ja klubikultuuri festival Kauge

11:48

Sinijärve raamatusoovitused: Fääri saarte luule ja armastuskiri raamatukogudele

11:25

Arvustus. Kellel on õigus nõuda kohta päikese all?

10:29

Cannes'i päevik #3: "Tiinerite seks ja surm Miasma suvelaagris" on üks aasta tippe

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

14.05

Eesti loobus osalemast Veneetsia kunstibiennaali rahvahääletusel

14.05

OMD solist Andy McCluskey: müüsime miljoneid plaate, aga endal polnud mitte midagi

14.05

Esimesel jalgpalli MM-i finaali vaheajašõul esinevad Shakira, Madonna ja BTS

10:29

Cannes'i päevik #3: "Tiinerite seks ja surm Miasma suvelaagris" on üks aasta tippe

14.05

Otseülekanne: ERSO hooaja lõppkontsert "Ungari tantsud"

14.05

Galerii: festivali Koolitants 32. hooaeg kulmineerus Jõhvis

08:18

Egon Nuter: venekeelne teater võiks samuti suvel Eestit mööda ringi rännata

13:44

Festival Tartu Punch avalikustas terve põhiprogrammi

09:51

BFM-i direktoriks pürgivad Ivo Lille ja Riho Västrik

15:32

Uue muusika reede: Drake, Bloc Party, The Strokes, Smokeys jt

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo