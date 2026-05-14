X!

Otseülekanne kell 18: ERSO hooaja lõppkontsert "Ungari tantsud"

Muusika
ERSO ja Olari Elts
ERSO ja Olari Elts Autor/allikas: Krõõt Tarkmeel
Muusika

ERR-i kultuuriportaal alustab koostööd ERSO-ga ning toob reedel, 15. mail rahvusringhäälingu veebiauditooriumi ette orkestri hooaja lõppkontserdi "Ungari tantsud", mida on võimalik portaalist täismahus jälgida.

Kultuuriportaalist saab otsepildis jälgida nii kell 18 algavat eelkontserti kui ka kell 19 toimuvat sümfooniakontserti. Eelkontserdil astuvad publiku ette Jürnas Rähni metsasarvel, Triin Ruubel viiulil ja Kärt Ruubel klaveril.

Sümfooniakontserdil astub orkestri ette solistina tsimblimängija Ivar Curtean, kellega koos tuleb ettekandele süit Zoltán Kodály ooperist "Háry János". Koomiline teos jutustab loo sellest, kuidas ühes Ungari külas kogunevad inimesed kõrtsi, et kuulata vana sõduri Háry Jánose uskumatuid lugusid. Háry räägib, kuidas ta alistas Milanos üksi Napoleoni, ent keeldus abiellumast keisrinnaga, et jääda truuks oma külatüdruk Örzsele. Lisaks on kavas Johannes Brahmsi kuulsad Ungari tantsud ja kolmas sümfoonia peadirigent Olari Eltsi juhatusel.

ERSO direktori Kristjan Halliku sõnul tuleb nende seekordne hooaja lõppkontsert eriti hoogne, kuna kavas on publiku poolt kaua oodatud Johannes Brahmsi kaasahaaravad "Ungari tantsud", millele lisavad omanäolist koloriiti tsimblivirtuoosi Ivan Curteani soolod.

Otseülekanne sünnib koostöös ERSO, Klassikaraadio ja ERR-i kultuuriportaaliga. ERR-i kultuuritoimetuse juhi Erle Loonurme sõnul on kultuuriportaalil väga hea meel pakkuda oma auditooriumile võimalust kontserdist osa saada, see rikastab ERR-i kanalite kultuurisisu ning on oluline verstapost ERSO-ga koostöös.

15. mail toimuva kontserdiga tõmbab ERSO hooajale joone alla, orkestri uus, 100. hooaeg algab 11. septembril kontserdiga, kus kõlavad nii Heino Elleri "Koit" kui ka Beethoveni viies sümfoonia.

Ülekanne Estonia kontserdisaalist algab 15. mail kell 18.00.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

KONTSERTÜLEKANNE

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

13:15

Tartus algab alternatiivmuusika ja klubikultuuri festival Kauge

11:48

Sinijärve raamatusoovitused: Fääri saarte luule ja armastuskiri raamatukogudele

11:25

Arvustus. Kellel on õigus nõuda kohta päikese all?

10:29

Cannes'i päevik #3: "Tiinerite seks ja surm Miasma suvelaagris" on üks aasta tippe

09:51

BFM-i direktoriks pürgivad Ivo Lille ja Riho Västrik

08:18

Egon Nuter: venekeelne teater võiks samuti suvel Eestit mööda ringi rännata

14.05

Galerii: rahvaste muuseumis avati sisserändajate kogemusi peegeldav näitus

14.05

Eesti loobus osalemast Veneetsia kunstibiennaali rahvahääletusel

14.05

Pärnu Linnagalerii uus näitus uurib inimese ja keskkonna vaheliste piiride hääbumist

14.05

+koor toob publiku ette loomingu autoritelt, kes muidu koorimuusikat ei kirjuta

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

14.05

OMD solist Andy McCluskey: müüsime miljoneid plaate, aga endal polnud mitte midagi

14.05

Eesti loobus osalemast Veneetsia kunstibiennaali rahvahääletusel

14.05

Esimesel jalgpalli MM-i finaali vaheajašõul esinevad Shakira, Madonna ja BTS

13.05

Vabamu uus juht on Maarja Merivoo-Parro

10:29

Cannes'i päevik #3: "Tiinerite seks ja surm Miasma suvelaagris" on üks aasta tippe

13.05

Jaanus Rohumaa toob teater Nuutrumis lavale poeetilise draama "Tundekasvatus"

14.05

Otseülekanne kell 18: ERSO hooaja lõppkontsert "Ungari tantsud"

14.05

Galerii: festivali Koolitants 32. hooaeg kulmineerus Jõhvis

14.05

Cannes'i päevik #2: kohtumine Peter Jacksoniga

08:18

Egon Nuter: venekeelne teater võiks samuti suvel Eestit mööda ringi rännata

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo