Otseülekanne reedel: ERSO hooaja lõppkontsert "Ungari tantsud"

ERSO ja Olari Elts
ERR-i kultuuriportaal alustab koostööd ERSO-ga ning toob reedel, 15. mail rahvusringhäälingu veebiauditooriumi ette orkestri hooaja lõppkontserdi "Ungari tantsud", mida on võimalik portaalist täismahus jälgida.

Kultuuriportaalist saab otsepildis jälgida nii kell 18 algavat eelkontserti kui ka kell 19 toimuvat sümfooniakontserti. Eelkontserdil astuvad publiku ette Jürnas Rähni metsasarvel, Triin Ruubel viiulil ja Kärt Ruubel klaveril.

Sümfooniakontserdil astub orkestri ette solistina tsimblimängija Ivar Curtean, kellega koos tuleb ettekandele süit Zoltán Kodály ooperist "Háry János". Koomiline teos jutustab loo sellest, kuidas ühes Ungari külas kogunevad inimesed kõrtsi, et kuulata vana sõduri Háry Jánose uskumatuid lugusid. Háry räägib, kuidas ta alistas Milanos üksi Napoleoni, ent keeldus abiellumast keisrinnaga, et jääda truuks oma külatüdruk Örzsele. Lisaks on kavas Johannes Brahmsi kuulsad Ungari tantsud ja kolmas sümfoonia peadirigent Olari Eltsi juhatusel.

ERSO direktori Kristjan Halliku sõnul tuleb nende seekordne hooaja lõppkontsert eriti hoogne, kuna kavas on publiku poolt kaua oodatud Johannes Brahmsi kaasahaaravad "Ungari tantsud", millele lisavad omanäolist koloriiti tsimblivirtuoosi Ivan Curteani soolod.

Otseülekanne sünnib koostöös ERSO, Klassikaraadio ja ERR-i kultuuriportaaliga. ERR-i kultuuritoimetuse juhi Erle Loonurme sõnul on kultuuriportaalil väga hea meel pakkuda oma auditooriumile võimalust kontserdist osa saada, see rikastab ERR-i kanalite kultuurisisu ning on oluline verstapost ERSO-ga koostöös.

15. mail toimuva kontserdiga tõmbab ERSO hooajale joone alla, orkestri uus, 100. hooaeg algab 11. septembril kontserdiga, kus kõlavad nii Heino Elleri "Koit" kui ka Beethoveni viies sümfoonia.

Ülekanne Estonia kontserdisaalist algab 15. mail kell 18.00.

Toimetaja: Kaspar Viilup

