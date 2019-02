Otseülekanne tulemas: kuuldemängu "Must luik" avalik kuulamine ja vestlusring

Hariduselus on üks lünk, millest isegi ei räägita, sest sellele pole lahendust: õpilaste haigusi käsitletakse süsteemiveana, mistõttu peavad haigestunud lapsed tegema järele kõik vahepealsed kontrolltööd. Sellepärast lähevad nad aga kasvõi haigena kooli, et mitte õpperongist maha jääda, ütleb Valner Valme Vikerraadio päevakommentaaris.

Art Leete kirjutab selle nädala Sirbis, et animistlik maailmapilt on kätketud igapäevastesse lugudesse ja toimingutesse.

Mihhail Trunin kirjutab selle nädala Sirbis, et poliitilise sõnumi esitamine kunstivahenditega on julge ja üllas, kuid ohtlik – eeldab ju kunstiline tekst ilmtingimata tõlgendusvõimalusi.

Lavastaja on Tamur Tohver, helirežissöör Külliki Valdma, muusikaline kujundaja Merlin Kontus. Osades on Helgi Sallo, Külli Reinumägi, Argo Aadli, Sukhdev Kaur Khalsa, Jorge Hinojosa, Klaara Kollist ja Otto Samuel Kahar.

"Üksildasse ja turvalisse külalistemajja Eestis saabuvad ootamatult põgenikud, perekond Süüriast. Kuidas inimesed selles tavatus situatsioonis käituvad, milleks nad valmis on või ei ole, mis juhtub või juhtumata jääb? Pealkiri viitab ühe tegelase, Vana naise sügavale kiindumusele balletimaailma. Elus ei ole mustvalgeid lahendusi, igas inimeses võib peituda ja paotuda "Luikede järve" must ja valge luik. Priit Põldma teksti stiilivõte "üks lugu seitsmele häälele Roland Schimmelpfennigi laadis" loob raadiopärase võimaluse vahendada sündmusi nii otseselt kui ka distantseeruvate kommentaaride kaudu," seisab kuuldemängu tutvustuses.

19. veebruaril kell 18 toimub ERR Uudistemaja pressiruumis kuuldemängu "Must luik" avalik kuulamine ning vestlusring autori, lavastaja ja näitlejatega. Seekord avaneb võimalus kuulata uhiuut kuuldemängu enne, kui see kõlab raadios. ERR kultuuriportaal kannab sündmuse üle.

