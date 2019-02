Meie Sõnaportree kolmas õhtu on pühendatud kirjanik Tiia Toometile, vana aja vahendajale ja võluvate maailmade loojale. Tiiast tuleb rääkima ise maailma maagiliste silmadega vaatav Veronika Kivisilla, kes on Tiia Toometit nimetanud suure ja väikse aja ühendajaks.

"Tiia Toomet on meie igapäevase koduse maailma osanud niivõrd täpselt, soojalt, humoorikalt ja hingestatult lahti kirjutada, et see on puhas lugemisrõõm," sõnas Veronika Kivisilla. "Sõnaportree õhtul tahangi mõtiskleda selle üle, kuidas Tiia Toometil on õnnestunud olla maailma hingestaja ning mingi erilise äratundmise looja."

Reedesel mõnusal õhtupoolikul saab kuulda ka katkendeid Tiia Toometi loomingust, juua tassi teed ning vaadata Ilmar Malini maale kirjanikest.