Hasso Krull: igaüks peab mingil moel suhestuma asjadega nagu kliimakriis

"Eetika tänapäeval suures osas tähendab ju keskkonnaeetikat, sest maailmas on hakanud kõik protsessid niisuguse kiirusega käima. Kell tiksub ja ümberringi kõik muutub nii kiiresti, et on vaja võtta tõsised hoiakud ja igaüks peab mingil moel suhestuma selliste asjadega nagu kliimakriis, mis ei ole tegelikult ainult näide, vaid ongi see lõppjaam, kuhu kõik välja viib. Kuna minu kirjutised puudutasid seda, mis Eestis toimub just keskkonnaeetika seisukohalt, siis see on väga täpselt tabatud," märkis Krull ERR-ile.

Žürii koosseisus Ülle Madise, Viivi Luik, Erki Kilu, Neeme Korv, Hannes Rumm, Sulev Vedler ja Ülo Tuulik valis Hasso Krulli enda sõnul välja väga tugevate kandidaatide seast. ESSA žürii hindas auhinna vääriliseks tema kirjutised "Kosmiline mälu. Posthumanistliku eetika imperatiiv", mis ilmus ajakirjas Vikerkaar ja "Imelihtne tulevik. Kaheksa kannaga manifest", mis ilmus ajalehes Sirp.