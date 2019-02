"Eesti lood" tegijad on muutunud väljenduslaadis julgemaks

Kolmapäeval Artises esilinastuvatest filmidest on üks, "Lasnamäe kõplajad" juba ETV ekraanil olnud. Kui paneelmajade elanike roheluselembusest rääkiv lugu on veel üpris tavapärane, siis Ken Saani ja Ivar Heinmaa "Oma silm on kuningas" viib vaataja Keeniasse valimistega kaasnevasse vägivallakeerisesse.

"Mulle tundub, et ajastu märk on see, et sel korral on kolm filmi, mis on filmitud väljaspool Eestit ehk mis jälgivad eestlaste elu teistes riikides," märkis ETV2 peatoimetaja Viola Salu "Aktuaalsele kaamerale".

Vastukaaluks räägib Eeva Mägi "Süda Sõrve sääres" ühest hääbuvast külast, millest on järel vaid üks elanik.

"See film on väike, kuna ta on lühifilm, aga see on ikka päris suurest asjast, kuidas maal inimestel on ikkagi säde sees ja eluvaim pulbitseb, aga kuidas nad on nii üksi kogu selle maa elu ja ilu keskel, et siis otsivad seda meelelahutust või seltsilist kusagilt valest kohast," sõnas režissöör Eeva Mägi.

Väljenduslaadilt on "Eesti lood" muutunud julgemaks – on vormieksperimente ja autoridokumentaalile omaseid lavastuslikke lähenemisi. "Eesti lood" toodetakse kodupublikule, kuid need võivad pääseda ka mõnele rahvusvahelisele festivalile, nii valiti Mägi film sel aastal DocPointi kavva.

"Põhiküsimus on see, et kas filmid on rahvusvahelised või kohalikud. Mõni kohalik teema võib olla selline, mis on üldinimlik ja sel juhul see töötab ka väljaspool, aga üldiselt on sageli Eesti filmi mure, et see on kohalikuvõitu. Aga see pole reegel," tõdes Salu.

Eesti lood linastuvad ETV2-es laupäeviti ja on järelvaadatavad ka ETV kodulehel.