Teatrisõprade klubi vabatahtlikult teatrisse ei lähe

"Teatrist ei saa kunagi küllalt," vastas näitleja Anne Reemann küsimusele, miks nad teatris töötavate näitlejatena Teatrisõprade klubi tegid.

"Eks see mõte oli selles, et rohkem koos olla. See klubi sai loodud sellepärast, et käia koos teatris, veeta koos rohkem vaba aega, sest muidu juhtus ikka nii olema, et üks oli Taevalaval, üks oli Põrgulaval, üks oli keskel grimmitoas," selgitas grimmikunstnik Anu Konze.

"Just see, et me tahtsime koos teatris käia, see oli see mõte," ütles Piret Kalda.

"Kas sina tahad tihti vabal õhtul teatrisse minna?" küsis Reemann. "Aga mina ka võib-olla alati ei taha. Aga kui Piret või Anu ütleb, et ma pean minema, siis me lähme."

Anu märkis, et nad ei käi mitte ainult teatris, vaid käivad ka kontsertidel, kinos, näitustel. "Me läheme igale poole. Aga kas ma läheksin vabatahtlikult üksipäini? Mitte kuskile ma ei läheks," ütles Reemann.

Kalda rääkis, kuidas nad käisid kolmekesi teatris Norras, Oslos. "Me käisime tantsuetendust vaatamas ja see oli äge." Reemann nõustus ja Anu lisas, et selle korraldasid nad ära ainult seepärast, et teatrisõprade klubi oli huvitatud. Samuti on nad käinud koos Riias.

"Riias oli meil väga pahasti," märkis Reemann. "Sest siis me võtsime kaasa ühe liikme, kes ei olnud meie liige, vaid oli külalisliige ja võeti piiril maha ja kes pidi rekaga tagasi sõitma. Ta oli väga hooletu. Tal ei olnud ID-kaarti kaasas ja tema nimi oli Epp Eespäev."

"Väga paljudel inimestel on olnud au meiega kaasas käia. Elisabet Reinsalu," tõi Reemann välja. "Minu arust isegi Andrus Vaarikut võib nimetada meie külalisliikmeks, kui me Prahas käisime," lisas Reemann.