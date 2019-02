Kultuur tuleb Ave Alavainule koju kätte ja ta teeb seda ise juurde

Saatejuht Margus Tabor rõhutas Hiiumaale sõites, et kirjanik Ave Alavainu on tema sõber, õpetaja ja mõjutaja, ning koos tehti Kärdla kooli näiteringis näiteks lavastust "Surnud jõuluvana ja seitse lumivalgekest", mille puhuks Alavainu tellis koolile täismehekirstu, mis kooli juhtkonna üpris pabinasse ajas.

Nüüd Ave Alavainu enam ise eriti ringi ei liigu, sest käib kepiga ja ei saa ka kino- või teatrisaalis mugavalt ühe koha peal kaks-kolm tundi istuda -- peab vahepeal võimlema. See oleks aga piinlik. "Sest siis kõik vaatavad mind ju, keegi enam lavale ei vaata," hüüatas Ave Alavainu. Hardi Volmer kutsus ükskord Alavainut Singer Vingeri kontserdile, lubades panna voodi lava ette, et Ave saaks pikutada. "Aga teiste nähes pikali olla on ka koormav," nentis Alavainu.

Tema maja on aga linnale avatud ning ta peab iga nädal kohviõhtuid ja kultuuripidusid, kus kõik: sissepääsust kohvilauani, on tasuta. "Kas on selliseid hulle veel?" küsis proua.

"Mul on nüüd Kärdla linna aukodaniku palk ja ma pean selle eest ometi midagi vastu andma," ütles Alavainu, kes korraldab kirjandusõhtuid ja kunstinäitusi. "Mul on siin 36 kohta, nii et alailma on täismaja," lausus kirjanik.

Sõbrad käivad omakorda talle andmas kontserte ja etendusi, näiteks Tõun ja Jaanus Nõgisto, või Väino Uibo kahenaiselavastusega "Naised meeste maailmas".

"Väino Uibole tuleks ausammas püsti panna, sest minu juurest sai ta idee, aga nüüd on käinud juba selle tükiga ka Baturini ja Kaalepi juures," ütles Ave Alavainu.