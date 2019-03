Laseringi müüja Andres Melts poe sulgemisest: hinges nutan

"See on nii imelik müüa, et palju teil veel on, andke need viimased viis ja siis ostab iseenda viis plaati ära. Veidikene imelik on selliseid asju teha, neid momente on kümneid," naeris Melts ETV saates "Ringvaade".

Laseringi on aastate jooksul külastanud näiteks Depeche Mode'i kitarrist Martin Gore, keda poemüüja ei tundnud ära. Alles hiljem piltidelt mõistis ta, milline kuulsus poes oli käinud. Hiljaaegu külastas poodi black metalit viljeleva Mayhemi bassimees Necrobutcher. "Oli küsinud, kas tema plaate ikka ka müügil on," ütles Melts.

Melts ütles, et üritab olla plaadipoe sulgemise osas positiivne, aga see on raske. "Hinges nutan," tõdes ta.

Meltsi sõnul mõjub see plaatide kvaliteedile, et tänapäeval saab liiga lihtsalt plaate välja anda. "Vana maailm oli selle koha pealt kiftim, kus olid plaadifirmad arvamusliidrid, keda sa usaldasid. Sa võisid kindel olla plaadifirma peale, et kui sealt ilmus plaat, on see järelikult hea plaat," lausus ta. Tema sõnul on selle tagajärjel kadunud ära muusika soovitamine.

Laseringi Viru keskuse pood suleb uksed 7. aprillil.