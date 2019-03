Teisipäeval toimus Vene Teatri väikeses saalis plastilise lavastuse "Vasjake" pressiesitlus. Lavastusega teeb Vene Teater kummarduse kirjanik Leonid Andrejevile. See põhineb Andrejevi jutustusel "Vassili Fiveiski elu" ja on näitleja Daniil Zandbergi lavastajadebüüt.

"Külapreester isa Vassili on kurja saatuse meelevallas – tema poeg uppus, tema naine hakkab ahastusest jooma, naise soov sünnitada uus poeg, kelles taaselustada enneaegselt hukkunu, ei too kellelegi meelerahu. Uus laps sünnib "erilisena". Vaimulik, kelle kohus on teisi inimesi aidata, ei suuda oma perekonda aidata. Täpsemalt, ta ei ole selleks võimeline," seisab lavastuse kirjelduses.

"Minu jaoks on see lugu usu ja armastuse kaotusest, teineteise mittemõistmisest ja ahastusest," rääkis lavastaja Daniil Zandberg. Ta lisas, et loo keskmes on mure armastuseta jäänud laste saatuse pärast. "Selle pere lapsed on kasvanud omapäi. Kelleks nad saavad, ilma jäetuna armastusest ja hoolest, ümbritsetuna kurbusest ja kurjusest?".

Selles Leonid Andrejevi jutustuses praktiliselt puuduvad dialoogid. Seetõttu on antud kirjanduslik materjal väga hästi tõlgitav plastilisse keelde: piisab pilgust, žestist või liigutusest, et vaataja mõistaks laval toimuvat.

Lavastaja Daniil Zandberg

Kunstnik Jekaterina Sedova

Koreograaf Olga Privis

Lavastuses teevad kaasa Natalja Dõmtšenko, Tatjana Kosmõnina, Anastassia Tsubina, Eduard Tee.

Esietendus 28. märtsil kell 19.00 Vene Teatri väikeses saalis.