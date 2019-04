.Kui spordikeskustes mängivad tavaliselt muusikariistadel pealtvaatajad ning hallide helikvaliteet jätab soovida, siis rahvusooper Estonia peadirektori Aivar Mäe sõnul Rakvere spordihallis nad seda ei karda. "Huvitav on see, et Rakvere spordihall on akustilises mõttes väga õnnestunud, seal sellist tohtut järelkaja ei ole. Lisaks me toome sinna umbes 2000 ruutmeetrit riiet sisse, pluss veel punased vaibad põrandal. Nii, et sellest tuleb korralik ooperiteater," ütles AIvar Mäe.

21. novembri õhtul astub "La traviatas" peaosalise Violettana kodulinna publiku ette Kristel Pärtna, kes laulis fragmendi ooperist ka lepingu allkirjastamisel. Rakvere kultuurikeskuse projektijuhi Katrin Põllu sõnul ongi oluline, et Rakvere elanikud näevad sealt sirgunud tipptegijaid oma kodulinnas.

Ooper "La traviata" etendub esimese Rakvere kultuurifestivali raames. 19.-24. novembrini toimuva peonädala patroon on Rakvere aukodanik maestro Arvo Pärt.

Festivali kultuuriprogramm tuleb mitmekesine ja tihe: ooper, kontserdid mainekatelt Eesti muusikutelt, rahvusvaheline balletiõhtu vabakutselise balletiartisti Mehis Saaberi eestvedamisel ning Eesti Tantsuakadeemia ja Esteetika- ja Tantsukooli koostööna valmiv tantsulavastus. Lisaks esinevad Rakvere Muusikakool, Rakvere Linnaorkester ja mitmed teised. Kontserdid toimuvad Rakvere linna tavapärastes ning tavatutes paikades.