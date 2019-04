Vändra haruldase tehnikaga vaibad leiavad ostjaid üle kogu Euroopa

Vändras toodetakse juba 22 aastat haruldasi käsitaftingu vaipu, millest Eestisse jääb vaid kaks-kolm protsenti. Käsitaftingu tehnoloogiat ei kasuta ükski Eesti firma ja ka Euroopas on see haruldane.

Käsitafting on töömahukas ja pole kaugeltki kerge. Suurte vaipade valmistamiseks ronivad naised kõrgel lae all ja monotoonsed liigutused on kahtlemata väsitavad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Aga käsitsitöö on firmas vähenemas, sest juba on ametis kaks robotit ja plaanis on neid juurde muretseda. Praegu töötab firmas 55 inimest.

"Meil oli 84 töötajat ja see vahetusprotsess on nüüd toimunud siin viimase viie aasta jooksul. Ja me oleme jõudnud oma tootmismahtudelt läbi aegade kõige kõrgemale, aga inimesi on järjest vähem," rääkis Valley vaibavabriku juhataja Aadu Juhkental.

Juhkental ütles, et tehnoloogia on unikaalne, seda Eestis ei kasutata ja arvestatavaid konkurente on Euroopas väga vähe. Seetõttu on Euroopas ka lihtsam turgu leida. Hannoveri messil käiakse igal aastal.

"Hetkel me selles käsitaftingu nišis oleme Euroopas küll ühed suurimad tegijad tegelikult. Sest siin ei ole klassikaliselt väga suuri tootmishooneid ja tootmisliine, vaid on käsitafting-püssid või siis robotid juba täna, kes teevad väga perfektset ja ilusat tööd. No suurem osa ikka ei leia kohta Eestis, vaid Euroopa erinevates riikides, peamiselt siis täna Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, ühte-teist ka Rootsi ja Soome, Taani on meil väga tubli. Tänasest on 21 riiki, kuhu me müüme ja loodame ka Venemaale järjest rohkem müüma hakata," selgitas Juhkental.

Valley vaipade teema tuli päevakorda, sest firma pani valiku oma vaipadest välja Põhja-Pärnumaa raamatukokku ja need meeldivad direktor Monika Jõemaa sõnul külastajatele väga.