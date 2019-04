Teater. Muusika. Kino aprillinumbris: PPJ, Kaspar Jancis, Tõnu Kõrvitsa uusteos

"Star Warsi" järjetriloogia viimasel osal on lõpuks olemas pealkiri. Lucasfilm avalikustas reedel fännikokkutuleku Star Wars Celebration ühe paneelvestluse ajal IX osa esimese treileri. Osa ametlik pealkiri on "Star Wars: The Rise of Skywalker" (eesti keeles mitteametlikult "Star Wars: Skywalker'i tõus").