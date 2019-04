Režissöör Raimu Jõerand Peep Puksi dokumentaalist: paljud on öelnud, et ta on nagu ingel

Filmitegija Peep Puks kinnitas "Aktuaalsele kaamerale", et ta on oma filmides otsinud alati elamise jõudu. "Olen otsinud seda nii nendes inimestes, keda filmime, kui ka nendes kolleegides, kes on ümberringi olnud," tõdes ta.

Režissöör Raimo Jõerand leidis, et see on film mehest, kelle jaoks kultuuris ei ole katkestusi. "Paljud ütlevad, et Peep on just nagu ingel," sõnas ta ja kinnitas, et Peebust filmi teha oli raske. "Tema tahtis filmi teha kõigist teistest, aga mitte endast, nii me seda filmi koos tegime, et Peep tegi kõigist teistest ja mina tegin temast."

Filmi "Peep Puksi lugu" stsenarist ja režissöör on Raimo Jõerand, operaator Manfred Vainokivi, helirežissöör Tanel Kadalipp, monteerijad Raimo Jõerand ja Kersti Miilen ning produtsent Marju Lepp. Filmi tootja on Filmivabrik.