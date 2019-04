Filmikunstnik Priit Vaher pälvib HÕFF-i elutööpreemia

Tema osavõtul on valminud kokku 30 mängufilmi ja teda on tunnustatud parima kunstnikutöö eest filmides "Ideaalmaastik" ja "Arabella, mereröövli tütar". Ta on pikalt töötanud filmistuudios Tallinnfilm, teinud mitmeid mängufilme ja olnud mitmete omas ajas revolutsiooniliste žanrifilmide sünni juures. Nii on tema kunstnikukäe all sündinud "Madude oru needus" ja "Saatana pisar", kunstnik-dekoraatorina on ta kaasa löönud legendaarsetes filmides "Hukkunud alpinisti hotell" ja "Navigaator Pirx", vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vaheri sõnul on talle kõige südamelähedasem 1977. aasta "Karikakramäng: Tätoveering", mis on ühtlasi tema esimene film. "Kõige raskem töö võib-olla oli "Madude oru needus", mida sai poolakatega koos tehtud. See oli superarv dekoratsioone, tänapäeval keegi ei vaevuks niimoodi tegema," tõdes ta.

Kui tänapäeval kasutatakse eriefektideks arvutite abi, siis Vaher meenutas, et omal ajal imiteerisid laseritesähvatusi kriimud filmilindi peal ja kosmost sametriie, mille taha olid asetatud lambid. "See oli kõik niisugune käsitöö," kirjeldas ta.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival toimub tänavu 25.–28. aprillini.