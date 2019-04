Mänguasjamuuseum tutvustab 1950-60ndate lapse elu

Näitusel on välja pandud Silva mänguasjad ja koolitarbed, näha saab ka kodus õmmeldud lihtsaid kleidikesi ja omaaegseid koolivorme. Eriti hoolikas vaataja võib lähemalt uurides avastada, milliste lihtsate nippide abil toonaseid riideid defitsiiditingimustes suuremaks õmmeldi.

Tartu Mänguasjamuuseumi direktori Triin Vaaro sõnul on selle näituse vaatamine nagu ajas reisimine. "Sel ajal suureks kasvanud inimeste jaoks on väljapandus palju nostalgiat ja äratundmisrõõmu. Praeguse aja laste jaoks on see aga ajahüpe nende vanaemade ja vanaisade lapsepõlve," selgitas Vaaro. "Võib öelda, et see on ideaalne näitus, mille pärast vanavanemad võiksid lapselastega koos muuseumisse tulla."

Esemed kuuluvad Kolga muuseumile ja Silva Paluvitsa erakokku. Asjad on säilinud tänu sellele, et Silva ema hoidis alles tütre lapsepõlvelelud, riided, salmikud ja koolivihikud. Kuigi riigivõimu loosungite järgi pidanuks tollase Nõukogudemaa lapsed olema maailma kõige õnnelikumad, iseloomustab Silva ise oma lapsepõlve kui täiesti tavalist – see polnud ei liiga rõõmus ega liiga kurb. Sellise täiesti tavalisena ongi tema lapsepõlvekillud ka muuseumisse jõudnud.

Näitus kuulub mänguasjamuuseumi juubeliaasta programmi "Vinge veerandsada - Tartu Mänguasjamuuseum 25!" ning jääb avatuks 11. augustini.