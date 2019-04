Kutsutakse kirjutama mudilastele

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 12. september 2019. Käsikirja maksimaalne maht on 1000 sõna ja koos käsikirjaga tuleb esitada vähemalt viis originaalsuuruses illustratsiooni. Käsikirjad palutakse tuua või saata Eesti Lastekirjanduse Keskusse Pikk 73, 10133 Tallinn. Üksikasjalikud võistlustingimused leiab konkursi reglemendist.

Põlvepikuraamatu konkurss kutsuti ellu aastal 2006, et rikastada väikelastele ja koolieelikutele mõeldud lugemisvara professionaalselt teostatud ja kõrgekvaliteediliste algupäraste pildiraamatutega.

Kirjastuse Päike ja Pilv juhi Katrin Reinmaa sõnul on tal hea meel, et konkursist on kujunenud traditsioon, mida oodatakse. "Algajale kirjanikule või illustraatorile on konkurss võimalus siseneda lasteraamatumaailma. Kirjastusel aitab Põlvepikuraamat leida kvaliteetseid pildiraamatuideid ja uusi andekaid tegijaid. Enamikust konkursi võidutöödest on saanud raamatud ning mitmed neist on tõlgitud ka teistesse keeltesse: inglise, saksa, hispaania, korea, hiina…"

Esitatud töid hindab žürii, mis koosneb Eesti Lastekirjandus Keskuse, kultuuriministeeriumi ning kirjastuse Päike ja Pilv esindajatest ning kahest sõltumatust lastekirjanduse eksperdist. Žürii hindab käsikirjade puhul nende terviklikkust, eakohasust ning professionaalset teostust. Võidutööd avaldab kirjastus Päike ja Pilv ja võitjaid ootab rahaline preemia. Võitjad kuulutatakse välja 19. novembril 2019 Eesti Lastekirjanduse Keskuses toimuval auhinnapeol.

Konkurss toimub igal teisel aastal, nüüdne on seitsmes. Varasemate võistlustööde hulgast on raamatuna ilmunud näiteks Kristi Kangilaski "Päike läheb puhkusele", Kätlin Vainola ja Kertu Sillaste "Kus on armastus?", Piret Mildebergi "Notsu ja nälg", Kaja Lotmani ja Marju Tammiku "Hommikukontsert Matsalus" jpt. Varasemate konkursside kohta leiab infot Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja kirjastuse Päike ja Pilv kodulehtedelt.