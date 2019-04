Etenduskunstide maraton Teatrikus esitleb visioone nüüdisaegsest teatrist

Etenduskunstide maraton kestab Vaba Lava Narva teatrikeskuses kuni juunini, mil meistriklassidesse kaasatud trupid esitavad koolitusel loodud etendusi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Teatrikus õpetab Narva piirkonna teatritegijatele, kuidas kasutada uudseid ja põnevaid lahendusi, sealhulgas heli-, valgus- ja nutitehnoloogiaid.

Valdkonna ekspertide hinnangul on tänapäeva teatri suurim väljakutse publiku kõnetamine.

"Esiteks, kuidas hoida tähelepanu. Teiseks, kuidas võtta arvesse publiku tajumisvõime uut eripära. Inimene on võimeline vastu võtma infot vähemalt kahest allikast korraga, reaalsusest ja nutiseadmetest, millest me praktiliselt enam ei välju. Loomulikult peab sellega arvestama ja meie peamiseks ülesandeks teatris on vaatajaid nutiseadmetest välja tõmmata, kasutades selleks kas nutiseadmeid, tehnoloogiaid, efekte, võtteid. See on praegu tõsine väljakutse," selgitas lavastaja Juri Muravitski.