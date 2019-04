Von Glehni teater mängib lastele krimikomöödiat "Pesukaru talgupäev"

"Pesukaru talgupäev" on teine lugu sarjast "Pesukaru Saaga". Esimene oli "Pesukaru pidupäev".

Seekord on kogu metsarahvas kutsutud Pesukaru iga-aastasele kevadisele talgupäevale. Plaanis on ühiselt koristada ja laiendada sahvrit, et oleks rohkem ruumi talvevarudele. Siil on projekteerinud suurejoonelise sahvri ümberehituse. Hiirekesel on valmis maitsev talgusupp. Talgulised saabuvad, kuid talgutöödega ei suudeta kuidagi alustada, sest juttu jätkub kauemaks.

Lisaks on Kukk, Tigu ja Konn kaasa võtnud väiksed järglased, kellel on vaja silma peal hoida. Selleks, et talgupäev saaks õige hoo sisse, saadetakse Jänes väikestega pesukööki mängima. Kuid siis juhtub midagi väga ootamatut ja metsarahvas peab ühiselt alustama kiirelt päästeoperatsiooniga.

Loo kirjutas Krista Jürgenson ja lavastas Margus Prangel. Mängivad Andres Renke, Helen Alalooga, Imre Kaju, Ingrid Faltis, Kairi Vilu, Krista Jürgenson, Külli-Annika Palumets, Enn Eermann, Maria Aabram, Monika Vana, Pekka Flang ja Rauno Varik. Laulujuht on Tarvo Krall.

Tükk esietendus eelmise aasta mais. Tänavu mängitakse lavastust 3., 4. ja 8. mail.