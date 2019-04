Suri filmi "Boyz n the Hood" lavastaja John Singleton

Filmis "Boyz n the Hood" astusid üles Ice Cube ja Cuba Gooding Jr, aidates ekraanile tuua ausat lugu mustanahaliste noorte elust, mida mõjutavad tugevalt vägivald ja narkootikumid, vahendas Variety. 1991. aastal ilmunud film oli Singletoni esimene linatöö, millega ta pälvis nii parima stsenaariumi kui ka lavastaja Oscarite nominatsioonid.

Singletoni lavastatud filmide hulka kuuluvad ka "Poetic Justice" (1993), "Higher Learning" (1995), "Shaft" (2000) ja "2 Fast 2 Furious" (2003). Samuti lavastas ta muusikavideosid, neist tuntuim on Michael Jacksoni "Remember the Time".

John Singleton viidi 17. aprillil haiglasse pärast insulti, kuid tema olukord ei paranenud ning ta suri 29. aprillil. Perekond kinnitas, et Singleton suri rahulikus keskkonnas, kus teda saatsid pere ja sõbrad. "Me tahame tänada Cedars-Sinari haigla arste nende hoolitsuse ja vaeva eest," sõnas perekond ja rõhutas, et samuti on nad tänulikud John Singletoni fännidele, sõpradele ja kollegidele, kes on sellel raskel ajal toeks olnud.