Konkurss "Eesti lood" ootab uusi filmiprojekte

Hiljutise värskenduskuuri läbinud "Eesti lood" on sari 28minutistest tõsielufilmidest, mis keskenduvad elule tänapäeva Eestis.

Uute lugude konkursile oodatakse filme, mis kõnetavad teemavalikuga ning on jälgitava filmikeelega. Filmiidee eelduseks on tugevate karakterite olemasolu ja tugev režiikontseptsioon. Filmid on mõeldud teleauditooriumile, mistõttu on eelistatud selge narratiiviga lood. Sarja üheks eesmärgiks on julgustada uusi ja noori filmitegijaid saama professionaalse filmitegemise kogemust, ent jätkuvalt on oodatud ka kogenud tegijate ambitsioonikamad ideed.

Sarja "Eesti lood" filmide ideekavandite esitamise tähtaeg on 29. mai 2019. Ühele A4-suurusele lehele esitatud kavandisse peaks mahtuma režissööri idee kirjeldus ja peategelas(t)e tutvustus ning teemavaliku põhjendus. Ideed esitades palutakse ära märkida ka režissööri ja produtsendi nimed ning filmi tootjafirma. Ideed on oodatud e-posti aadressile eestilood@err.ee.

Saabunud kavandite hulgast valitakse välja teise vooru pääsevad projektid, mille autoritel on võimalik arendada oma ideid kolm kuud. Teise vooru eesmärk on välja arendada filmi vorm ja jutustamise viis, mis on filmiidee lahutamatu osa. Oktoobris valitakse välja kaheksa filmiprojekti, mille tootmine algab 2019. aasta lõpus. ETV eetris näeb neid 2021. aastal.

2003. aastal algatatud projekti käigus on 16 hooaja jooksul linastunud üle 190 dokfilmi. "Eesti lood" filmidest on kujunenud ajastu kroonika, mis avab Eesti ühiskonnas toimuvaid protsesse ning aitab mõista paremini siin elavaid inimesi. "Eesti lood" sarja kuuluvad filmid on kogunud rohkelt vaatajaid teleekraanilt, käinud välisfestivalidel ning on järelvaadatavad ETV ja ETV2 veebilehel.

Dokumentaalfilmide tootmist rahastavad ühiselt Eesti Rahvusringhääling, Eesti Filmi Instituut ja Eesti Kultuurkapital.