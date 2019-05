Viljandi võistumängimise peapreemia pälvis Herbert Konnula

Žürii hinnangul oli võistumängijate tase taaskord ühtlaselt kõrge ja valiku tegemine seetõttu hirmus keerukas. Žürii liikme Cätlin Mägi sõnul teeb valiku keeruliseks just see, et tegu on noortega. "Iga laps, kes võtab pilli kätte, harjutab ja see, et ta seda hingega mängib, on nii südantsoojendav vaatepilt, et naudid päev läbi pillimängu ja unustad hindamise poole täitsa ära," tõdes ta.

Samuti žürii töös osalenud, Vabariigi Pillimehe tiitliga pärjatud Juhan Uppinile teeb rõõmu, et noored mängijad väärtustavad traditsioone, kuid on ometi suutnud leida ka oma mängustiili. "Võistumängimine meenutab mulle ehedat külapillimeeste kogunemist, mis on mõeldud tänapäeva noortele. Sellest on saanud üheteist aasta jooksul pärimusmuusikahuviliste noorte hulgas sündmus, kus tullakse kokku, sõbrunetakse omavahel, mängitakse üheskoos pilli ja igaüks läheb koju kogemuse ja tutvuste võrra rikkamana."

Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi kooli 9. klassi õpilane Maria Mänd esitas võistlusel Ruhnu rootsikeelse laulu. Pärimusmuusikat õppis Maria armastama mõne aasta taguses Ruhnu viiulilaagris.

"Ma niimoodi lugusid kokku küll ei oska lugeda, aga neid on küll aastatega kogunenud igalt maalt," märkis Mänd "Aktuaalsele kaamerale" ja lisas, et tahab sellel alal jätkata ka tulevikus. Õppima plaanib ta minna Heino Elleri nimelisse muusikakooli Tartus.

Hans Harald Nõmm Keila Waldorfkooli Läte 6. klassist musitseeris ema valmistatud kümnekeelsel kandlel. "Alustasingi niimoodi, et me hakkasime seda koolis 2. klassis õppima. Ja pärast ma rääkisin õpetajaga ja hakkasin käima eratundides, et selle pilliga rohkem tegeleda," selgitas Nõmm.

Marta Johanna Kärmas on Pärnu muusikakoolis rahvakannelt õppinud neli aastat. Kogenud muusikuna oli ta noorte pärimusmuusikute võistumängimisel juba kolmandat korda.

Aida kahes saalis terve päeva kestnud konkursil osales sel korral 71 noort pärimusmuusikut, kes olid jagatud erinevatesse vanuse- ja pilligruppidesse. Noorimad võistumängulised olid 8aaastased ja osalejaid oli kohale tulnud pea kõigist Eesti maakondadest. Kõige rohkem oli esinejaid Viljandist, Moostest ja Pärnust. Asjatundjatest koosnenud žürii koosseis oli tänavu järgmine: Ivo Lille, Lauri Õunapuu, Lee Taul, Cätlin Mägi, Arno Tamm, Juhan Uppin ja Ann Maria Piho

"Täitsa ükskõik, kust see pisik saadakse, peaasi et pisik saadakse. Ega võib ka vanaisalt saada või emalt või vanaemalt lauluga. See isegi ei ole oluline, aga et see pisik ikka leviks lihtsalt," sõnas Mägi.