Jüri Reinvere "Ismaeli väljaheitmine" kõlab kõigepealt Berliinis ja Hamburgis

Teose tellinud RIAS kammerkoor on Saksamaa vanim, 70aastase ajalooga Euroopa juhtivaid koore, mis on võitnud auhindu ECMile ja Harmonia Mundile salvestatud plaatide eest, esineb mainekatel muusikafestivalidel ning kuulsaimates kontserdisaalides. RIAS kammerkoor on repertuaari pidevalt täiendanud valitud uue muusika tellimustega. Teiste hulgas on koorile kirjutanud Georg Friedrich Haas, Tigran Mansurian ja Salvatore Sciarrino. Eesti helilooja poole pöördub RIAS-kammerkoor tellimusega esmakordselt.

Jüri Reinvere oratoorium "Ismaeli väljaheitmine" baseerub Iisaki ja Ismaeli lool Piiblist, kus väljendub konflikt Iisraeli rahva esiisa Abrahami poegade Iisaki ja Ismaeli vahel. Abraham laseb konflikti lõpetamiseks oma teise poja Ismaeli koos oma emaga ära saata. Iisaki järeltulijateks saavad iisraellased ning Ismaeli järeltulijad on islamiusulised. Teose libreto kirjutab helilooja ise.

Esmaspäeval, 6. mail toimus RIAS kammerkoori uue hooaja pressikonverents Berliinis, kus Jüri Reinvere rääkis teosest lähemalt. "Otsisin teemat, mis oleks võimalikult tuntud, piibellik, aga selgitaks meile tänaseid probleeme ning tooks välja, et nendes konfliktides pole midagi uut, need kajastuvad juba Vanas Testamendis. Kuna olen elanud mitmete rahvaste ja kultuuride keskel, on teemad nagu ksenofoobia, ühe kildkonna tõrjumine, rahvuslik-natsionalistlik poliitika paratamatult palju nähtud asjad. Need pole ühe riigi ainukordsed siseilmingud ja on kahjuks praegusel ajal aina kasvamas. Teoses saab olema palju verd, palju draamat. See on inimkonnas sügavalt sees — kui uudiseidki vaadata – ja konfliktide lahendamine on ajaloos olnud tihti võimalik ainult verega."

Koori peadirigent Justin Doyle ütles: "Olen väga rõõmus, et Jüri Reinvere kirjutab meile oma uue teose. Reinverel on orgaaniline teatrispetsiifika tunnetus, ta teab, kuidas kirjutada vokaalile ning tunneb RIAS kammerkoori. Ma otsisin koori jaoks just heliloojat, kes oma muusikaga jutustaks lugu."

""Ismaeli väljaheitmine" jutustab ammuse loo konfliktidest, mis kahjuks ei ole tänapäevalgi kadunud. Me kardame tundmatut, eriti, kui see seondub rahvuse, kultuuri ja religiooniga, ning hirm toob välja meie halvimad jooned. Näiteks praegune Brexiti fiasko mu kodumaal Inglismaal süvendab sotsiaalseid lõhesid ja rebib maa lõhki. Iisaki ja Ismaeli loos ongi kõige südantlõhestavam see, et kaks venda usuvad samasse jumalasse. Ma loodan, et Jüri Reinvere teoses jääb konfliktides läbi kumama lootus," ütles Doyle.

Jüri Reinverel on tulemas teisigi esiettekandeid Saksamaal: suvel Ansbachi Bachi-festivalil, seejärel tšellosonaadi esitlus Leedu tšellokorüfee David Geringasega ja tema pianist Ian Fountainiga. 1. oktoobril toimub Frankfurdis Reinvere Tšellokontserdi esiettekanne, mille solistiks on praeguse aja tšellistide tippnimi Jean-Guihen Queyras. Järgmise aasta algul tuleb aga Saksamaal esiettekandele Reinvere kolmas ooper "Minona". Eestis saab Reinvere uue teose "Mu isamaa. Mu õnn ja rõõm" esiettekannet kuulda Tartu Laulupeo avagalal 20. juunil, kus solist on Kai Rüütel.